https://sputnikarabic.ae/20231021/حركة-حماس-نستعد-لإطلاق-سراح-رهينتين-جديدتين-غدا-1082313014.html

حركة حماس: نستعد لإطلاق سراح رهينتين جديدتين غدا

حركة حماس: نستعد لإطلاق سراح رهينتين جديدتين غدا

أعلنت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أنها على استعداد لإطلاق سراح رهينتين محتجزين، غدا، بنفس الإجراءات التي تم خلالها إطلاق... 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T21:32+0000

2023-10-21T21:32+0000

2023-10-21T21:32+0000

حركة حماس

تحرير رهائن

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم العربي

أخبار إسرائيل اليوم

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رام الله - سبوتنيك. وقالت كتائب القسام في بيان، اليوم السبت، "نعلن الاستعداد لإطلاق سراح المحتجزتَين نوريت ويوخفد، غدا بنفس الإجراءات التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتَين الأمريكيتين يوم أمس".هذا وأعلنت حركة حماس في بيان سابق، أنها أبلغت قطر بإطلاق سراح اثنتين من الرهائن وأفادت برفض الحكومة الإسرائيلية استلامهما.وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت، وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت أمس الجمعة، إطلاق سراح مواطنتين أمريكيتين من الأسر في قطاع غزة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية"، وفي أكتوبر/8 تشرين الأول، أعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة، وفي 10 من ذات الشهر، أعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى تفعيل خطة لإجلاء سكان مدينة "كريات شمونة" على الحدود اللبنانية.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20231021/حزب-الله-اللبناني-يعلن-مقتل-اثنين-من-قواته-على-الحدود-الإسرائيلية-1082310877.html

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حركة حماس, تحرير رهائن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم