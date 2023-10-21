https://sputnikarabic.ae/20231021/تركيا-ترسل-20-طبيبا-وطائرة-شحن-تحمل-أجهزة-ومساعدات-طبية-إلى-قطاع-غزة-1082313610.html
تركيا ترسل 20 طبيبا وطائرة شحن تحمل أجهزة ومساعدات طبية إلى قطاع غزة
تركيا ترسل 20 طبيبا وطائرة شحن تحمل أجهزة ومساعدات طبية إلى قطاع غزة
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تتضمن أدوية ومجموعة من الأطباء، وستتوجه الطائرة إلى مصر صباح الأحد. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T22:49+0000
2023-10-21T22:49+0000
2023-10-21T22:49+0000
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082301492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7717de8bf3e1044adf6a4d849cfaa563.jpg
أنقرة - سبوتنيك. وقال قوجة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، "صباح الغد ستتوجه إلى مصر طائرة تابعة لإدارتنا الرئاسية محملة بالأدوية. وسيكون على متن الطائرة مجموعة من الأطباء مكونة من 20 أخصائيا".يُذكر أن مجموعة الأطباء الأخصائيين ستحدد بالتعاون مع السلطات المصرية، الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية التي يحتجاها سكان غزة.وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ15 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.ومازال القطاع يتعرض لقصف إسرائيلي، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح، بالإضافة إلى دمار هائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة نزوح جماعي.
https://sputnikarabic.ae/20231021/حركة-حماس-نستعد-لإطلاق-سراح-رهينتين-جديدتين-غدا-1082313014.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082301492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f83c96adb97f1357a92115313565a47.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
تركيا ترسل 20 طبيبا وطائرة شحن تحمل أجهزة ومساعدات طبية إلى قطاع غزة
تابعنا عبر
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تتضمن أدوية ومجموعة من الأطباء، وستتوجه الطائرة إلى مصر صباح الأحد.
أنقرة - سبوتنيك. وقال قوجة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، "صباح الغد ستتوجه إلى مصر طائرة تابعة لإدارتنا الرئاسية محملة بالأدوية. وسيكون على متن الطائرة مجموعة من الأطباء
مكونة من 20 أخصائيا".
يُذكر أن مجموعة الأطباء الأخصائيين ستحدد بالتعاون مع السلطات المصرية، الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية التي يحتجاها سكان غزة.
وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ15 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
ومازال القطاع يتعرض لقصف إسرائيلي، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح، بالإضافة إلى دمار هائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة نزوح جماعي.