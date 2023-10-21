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https://sputnikarabic.ae/20231021/تركيا-ترسل-20-طبيبا-وطائرة-شحن-تحمل-أجهزة-ومساعدات-طبية-إلى-قطاع-غزة-1082313610.html
تركيا ترسل 20 طبيبا وطائرة شحن تحمل أجهزة ومساعدات طبية إلى قطاع غزة
تركيا ترسل 20 طبيبا وطائرة شحن تحمل أجهزة ومساعدات طبية إلى قطاع غزة
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تتضمن أدوية ومجموعة من الأطباء، وستتوجه الطائرة إلى مصر صباح الأحد. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T22:49+0000
2023-10-21T22:49+0000
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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أنقرة - سبوتنيك. وقال قوجة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، "صباح الغد ستتوجه إلى مصر طائرة تابعة لإدارتنا الرئاسية محملة بالأدوية. وسيكون على متن الطائرة مجموعة من الأطباء مكونة من 20 أخصائيا".يُذكر أن مجموعة الأطباء الأخصائيين ستحدد بالتعاون مع السلطات المصرية، الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية التي يحتجاها سكان غزة.وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ15 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.ومازال القطاع يتعرض لقصف إسرائيلي، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح، بالإضافة إلى دمار هائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة نزوح جماعي.
https://sputnikarabic.ae/20231021/حركة-حماس-نستعد-لإطلاق-سراح-رهينتين-جديدتين-غدا-1082313014.html
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العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

تركيا ترسل 20 طبيبا وطائرة شحن تحمل أجهزة ومساعدات طبية إلى قطاع غزة

22:49 GMT 21.10.2023
© Photo / Government media office in Gazaوصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري
وصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© Photo / Government media office in Gaza
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أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تتضمن أدوية ومجموعة من الأطباء، وستتوجه الطائرة إلى مصر صباح الأحد.
أنقرة - سبوتنيك. وقال قوجة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، "صباح الغد ستتوجه إلى مصر طائرة تابعة لإدارتنا الرئاسية محملة بالأدوية. وسيكون على متن الطائرة مجموعة من الأطباء مكونة من 20 أخصائيا".
يُذكر أن مجموعة الأطباء الأخصائيين ستحدد بالتعاون مع السلطات المصرية، الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية التي يحتجاها سكان غزة.
فرق إنقاذ إسرائيلية تصل لإجلاء جريح بالقرب من مدينة سديروت الجنوبية بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
حركة حماس: نستعد لإطلاق سراح رهينتين جديدتين غدا
21:32 GMT
وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ15 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
ومازال القطاع يتعرض لقصف إسرائيلي، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح، بالإضافة إلى دمار هائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة نزوح جماعي.
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Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو08:38 GMT
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