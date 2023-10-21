دخول 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية عبر معبر رفح... فيديو

قال مسؤول الإمداد والتجهيز في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني محمد البابا لوكالة "سبوتنيك": "سيتم تجميع هذه القافلة والذهاب بها إلى مخازن وكالة الأونروا في دير البلح، وسيتم عمل آلية للتوزيع بالاشتراك مع مؤسسات وطنية، لإيصالها إلى الأكثر حاجة، خاصة المشافي".وأضاف: "قطاع غزة بحاجة إلى آلاف الشاحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وغيرها، وما الذي ستفعله 20 شاحنة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة".وتابع: "فنحن بحاجة إلى إبقاء معبر رفح مفتوحا، وإدخال 500 شاحنة يومياً، لذلك نطالب جميع المؤسسات الدولية، للضغط لاستمرار فتح معبر رفح، ودخول جميع الشاحنات المتكدسة في الجانب المصري".ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى فتح المعبر بشكل دائم وذلك في ظل الاستعدادات لنقل الجرحى للعلاج في الخارج، ولإدخال مساعدات برعاية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، واعتبرت "حماس" أن الحديث عن إدخال 20 شاحنة فقط من المساعدات إلى جنوب قطاع غزة هو محاولة لخداع الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.
دخلت اليوم أول قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب، وتتضمن 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية، حيث تتضمن القافلة شاحنتين من المواد الطبية و18 شاحنة من المواد الغذائية.
قال مسؤول الإمداد والتجهيز في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني محمد البابا لوكالة "سبوتنيك": "سيتم تجميع هذه القافلة والذهاب بها إلى مخازن وكالة الأونروا في دير البلح، وسيتم عمل آلية للتوزيع بالاشتراك مع مؤسسات وطنية، لإيصالها إلى الأكثر حاجة، خاصة المشافي".
وأضاف: "قطاع غزة بحاجة إلى آلاف الشاحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وغيرها، وما الذي ستفعله 20 شاحنة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة".
وتابع: "فنحن بحاجة إلى إبقاء معبر رفح مفتوحا، وإدخال 500 شاحنة يومياً، لذلك نطالب جميع المؤسسات الدولية، للضغط لاستمرار فتح معبر رفح، ودخول جميع الشاحنات المتكدسة في الجانب المصري".
دخول20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية عبر معبر رفح
ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى فتح المعبر بشكل دائم وذلك في ظل الاستعدادات لنقل الجرحى للعلاج في الخارج، ولإدخال مساعدات برعاية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، واعتبرت "حماس" أن الحديث عن إدخال 20 شاحنة فقط من المساعدات إلى جنوب قطاع غزة هو محاولة لخداع الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.