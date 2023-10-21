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زعيم الحزب الشيوعي الروسي: بايدن يشعل نيران الحرب العالمية الثالثة
زعيم الحزب الشيوعي الروسي: بايدن يشعل نيران الحرب العالمية الثالثة
صرح رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للحزب الشيوعي الروسي، غينادي زيوغانوف، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعل "نار الحرب العالمية الثالثة". 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T11:46+0000
2023-10-21T11:46+0000
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وقال زيوغانوف في الجلسة العامة السابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي لروسيا: "في الآونة الأخيرة، سافر بايدن المسن إلى الشرق الأوسط وبدلا من الدعوة للجلوس على طاولة المفاوضات، فإنه يحرض ويشعل الحرب مرة أخرة... شاهدت خطابه لمواطني أمريكا… الذي، في الواقع، يشعل نار الحرب العالمية الثالثة".وفي وقت سابق، اقترح رئيس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن يجري بايدن مناظرة "في فئته العمرية" - مع زعيم الحزب الشيوعي في روسيا لاتحادية غينادي زيوغانوف.وخلال خطابه الوطني يوم الخميس، قال بايدن إنه سيرسل طلبا إضافيا إلى الكونغرس، اليوم الجمعة، لتزويد إسرائيل وأوكرانيا بمساعدات أمنية عاجلة، كما ذكرت وسائل الإعلام أن "التمويل الإضافي لإسرائيل سيصل إلى 14 مليار دولار".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 أكتوبر، صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231020/وزير-الخارجية-التركي-زيارة-بايدن-إلى-إسرائيل-ترقى-إلى-مستوى-الموافقة-على-الدمار-في-غزة-1082265747.html
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روسيا, العالم, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, العالم, أخبار فلسطين اليوم

زعيم الحزب الشيوعي الروسي: بايدن يشعل نيران الحرب العالمية الثالثة

11:46 GMT 21.10.2023
© AP Photo / Jonathan Ernstالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
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صرح رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للحزب الشيوعي الروسي، غينادي زيوغانوف، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعل "نار الحرب العالمية الثالثة".
وقال زيوغانوف في الجلسة العامة السابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي لروسيا: "في الآونة الأخيرة، سافر بايدن المسن إلى الشرق الأوسط وبدلا من الدعوة للجلوس على طاولة المفاوضات، فإنه يحرض ويشعل الحرب مرة أخرة... شاهدت خطابه لمواطني أمريكا… الذي، في الواقع، يشعل نار الحرب العالمية الثالثة".
وفي وقت سابق، اقترح رئيس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن يجري بايدن مناظرة "في فئته العمرية" - مع زعيم الحزب الشيوعي في روسيا لاتحادية غينادي زيوغانوف.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
وزير الخارجية التركي: زيارة بايدن إلى إسرائيل ترقى إلى مستوى الموافقة على الدمار في غزة
أمس, 20:37 GMT
وخلال خطابه الوطني يوم الخميس، قال بايدن إنه سيرسل طلبا إضافيا إلى الكونغرس، اليوم الجمعة، لتزويد إسرائيل وأوكرانيا بمساعدات أمنية عاجلة، كما ذكرت وسائل الإعلام أن "التمويل الإضافي لإسرائيل سيصل إلى 14 مليار دولار".
أظهر استطلاع جديد للرأي أن ما يصل إلى 56% من المواطنين الأمريكيين، يرفضون طريقة تعامل الرئيس جو بايدن، مع الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، في حين أن 44% لديهم وجهة نظر مؤيدة له.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وفي 8 أكتوبر، صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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