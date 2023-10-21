https://sputnikarabic.ae/20231021/سائق-قطار-مترو-الأنفاق-في-لندن-يهتف-لفلسطين-فيديو--1082311148.html
سائق قطار مترو الأنفاق في لندن يهتف لفلسطين... فيديو
سائق قطار مترو الأنفاق في لندن يهتف لفلسطين... فيديو
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا وثق سائق قطار مترو الأنفاق في لندن يهتف عبر مكبر الصوت "فلسطين حرة". 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T19:38+0000
2023-10-21T19:38+0000
2023-10-21T19:38+0000
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وتظهر المشاهد أنه ومن خلال مكبر الصوت الداخلي للمترو في أحد القطارات بالعاصمة البريطانية، ردد سائق القطار "فلسطين حرة"، وهو ما أثار تفاعل ركاب المترو بترديد هتافاته، التي تطالب بالحرية للشعب الفلسطيني.وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سائق قطار مترو الأنفاق في لندن يهتف لفلسطين... فيديو
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا وثق سائق قطار مترو الأنفاق في لندن يهتف عبر مكبر الصوت "فلسطين حرة".
وتظهر المشاهد أنه ومن خلال مكبر الصوت الداخلي للمترو في أحد القطارات بالعاصمة البريطانية، ردد سائق القطار "فلسطين حرة"، وهو ما أثار تفاعل ركاب المترو بترديد هتافاته، التي تطالب بالحرية للشعب الفلسطيني.
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.