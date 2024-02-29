https://sputnikarabic.ae/20240229/أسرع-قطار-في-العالم-1086508834.html

أسرع قطار في العالم

أسرع قطار في العالم

سبوتنيك عربي

تعتبر القطارات السريعة عنصرا هاما في البنية التحتية الحديثة للنقل، باعتبارها وسيلة مريحة وفعالة وسريعة للسفر لمسافات طويلة، وبفضل التقنيات المبتكرة وتطوير... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T08:55+0000

2024-02-29T08:55+0000

2024-02-29T09:01+0000

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عادةً ما تحقق هذه القطارات المتقدمة تقنيًا سرعات أعلى بكثير من القطارات التقليدية بسبب استخدام الحلول الهندسية ومسارات السكك الحديدية السلسة وهي مجهزة بمحركات كهربائية خاصة أو نظام تعليق مغناطيسي يسمح لها بالتحرك بسرعات تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة أو أكثر. تعمل هذه السرعة العالية على تقليل وقت السفر بشكل كبير وتجعل السفر بين المدن أكثر كفاءة وراحة.غالبًا ما توفر القطارات السريعة وسائل راحة حديثة للركاب مثل المقاعد المريحة والكبائن المكيفة وخدمة "الواي فاي"، ومجموعة متنوعة من خيارات الترفيه وتناول الطعام على متنها موفرة بيئة نقل سريعة وآمنة، حيث أن الحركة على الطرق الهندسية تقلل من احتمالية وقوع حوادث وتزيد من موثوقية القطارات.بالإضافة إلى الراحة والأمان، تلعب القطارات السريعة دورًا مهمًا في التنمية المستدامة، وتعمل معظم هذه القطارات بالكهرباء، ما يقلل التلوث مقارنة بالسيارات أو الطائرات، كما أنها تساعد في تقليل الازدحام المروري واستهلاك الوقود نظرًا لقدراتها العالية وقدرتها على نقل عدد كبير من الركاب.عندما نفكر في القطارات العالية السرعة، فإننا نفكر في الطائرات، ولكن هناك بعض أسرع القطارات في العالم يمكنها أن تصل سرعتها القصوى إلى 500 إلى 600 كيلومتر في الساعة، وهي قريبة جدًا من سرعة الطائرات.إن قدرة السكك الحديدية على نقل أعداد كبيرة من الأشخاص بسرعة تجعلها أكثر كفاءة بكثير من المفاهيم غير المثبتة ومنخفضة السعة مثل "Hyperloop".منذ ثمانينيات القرن العشرين، تم استثمار مئات المليارات من الدولارات في السكك الحديدية الجديدة العالية السرعة والسعة في أوروبا وآسيا، والتي كانت رائدة فيها شركة "شينكانسن" اليابانية وشركة قطارات "غراند فيتيس" الفرنسية (TGV).وفي العقد الماضي، أصبحت الصين رائدة العالم بلا منازع، حيث قامت ببناء شبكة طولها 38 ألف كيلومتر من السكك الحديدية الجديدة تصل إلى كل ركن من أركان البلاد تقريبا.واليوم تتمتع القطارات السريعة بانتشار جغرافي مثير للإعجاب وتتيح للناس السفر حول العالم وتمضية الوقت والاستمتاع بالراحة أثناء الرحلة. يبدو مستقبل هذه القطارات واعدًا، مع التحسينات التكنولوجية المستمرة وتطوير أنظمة السكك الحديدية العالية السرعة الجديدة، التي توفر خيارات سفر أكثر كفاءة وملاءمة للجمهور.أسرع 10 قطارات في العالم "هيكسي CRH380A" (الصين):486.1 كم/ساعةحققت الصين تقدمًا سريعًا على مدار الأربعين عامًا الماضية وتحب إظهار تقدمها بمساعدة اختراعاتها التقنية، وكانت اليابان منافسًا تقليديًا لقرون عدة، وقد اضطرت إلى تسليم تاجها للصين قبل عقد من الزمن.يعد هذا القطار أحد أسرع قطار بعجلات في العالم، إذ تم تطويره من قبل الشركة الصينية China South Locomotive & Rolling" Stock Corporation Limited (CSR)"، وقد دخل الخدمة قبل أولمبياد بكين.يعمل القطار في مجموعة متنوعة من القاطرات من 8 إلى 16 مقصورة، ويأتي أيضًا بمقصورات تنفيذية ممتازة بستة مقاعد، وقد تم تجهيز كل منها ببار وغرفة للجولات السياحية خلف السائق.كما هو الحال في الطائرات، تم تجهيز المقاعد بشاشات "LED" ومنافذ طاقة وأضواء للقراءة، وتمتد أسرع الخطوط من بكين إلى شنغهاي وقوانغتشو وشنتشن. قطار "هيكسي" مصنوع من سبائك الألومنيوم مع أنف باراكودا طويل، وأصبح هذا القطار موضع حسد بقية العالم."شنغهاي - ماجليف" (الصين): 460 ميلا في الساعةيتواجد هذا القطار في قائمة أسرع 10 قطارات في العالم، في وقت يرفض الكثيرون تسميته بالقطار الحقيقي، ولكن شئنا أم أبينا، فإن قطار "شنغهاي - ماجليف" هو أحد أسرع القطارات في العالم.وجدت طريقة التعليق المغناطيسي، منذ ثلاثة عقود على الأقل. ومع ذلك، لم تكن ناجحة من الناحية العملية في معظم دول العالم، وتقع أطول خطوط السكك الحديدية المعلقة في شنغهاي، وتربط مطار بودونغ بمحطة "لونغيانغ رود".تستغرق الرحلة التي يبلغ طولها 19 ميلًا 8 دقائق فقط، حيث تعمل القطارات كل 15 دقيقة.قطار "ماجليف" ليس له عجلات و"يطفو" على القضبان باستخدام التنافر المغناطيسي وهذا يسمح للقطار الكهرومغناطيسي بالتغلب على الاحتكاك والوصول إلى سرعات قصوى يمكن مقارنتها بالطائرات، نظرًا لعدم وجود اتصال بالقضبان، فلا يوجد ضوضاء أو اهتزاز، ومع ذلك، فإن القطارات المعلقة الطويلة المدى ليست قابلة للتطبيق بعد، نظرًا لأن القضبان يجب أن تكون مستقيمة تمامًا وإنتاجها مكلف للغاية.طهيمو 430X" (كوريا الجنوبية): 430 كم/ساعةبدأ تشغيل قطار "HEMU-430X" الكوري الجنوبي، الذي صنعته شركة "Hyundai Rotem"، في عام 2010، وكانت السرعة القصوى للقطار المكون من ست عربات 430 كم/ساعة.وتم صناعة عربات القطار من مادة الألمنيوم، ما يعطي القطار مظهرا غير عادي مقارنة بالقطارات الأخرى العالية السرعة. تم تصميم "HEMU-430X" لنقل381 راكبًا."فوشينغ هاو CR 400AF" (الصين): 418 كم/ساعةبالإضافة إلى افتخارها بأطول شبكة من الخطوط العالية السرعة في العالم، تمتلك الصين الآن أسرع القطارات على هذا الكوكب.تعمل قطارات "CR400 Fuxing" بسرعة تجارية قصوى تبلغ 350 كم/ساعة، لكنها وصلت بنجاح إلى 420 كم/ساعة في الاختبار.تم تطوير قطارات "فوشينغ" من الأجيال السابقة من القطارات العالية السرعة على أساس التكنولوجيا المستوردة من أوروبا واليابان.هذه العائلة الرائعة من القطارات، التي يصل طولها إلى 16 عربة وتبلغ سعتها القصوى 1200 راكب، مجهزة بميزات جديدة بما في ذلك وسائل الترفيه وشاشات العرض الزجاجية الذكية وشحن الأجهزة اللاسلكية والكبائن الذكية وحتى الخيارات المصممة للظروف الجوية القاسية والقيادة الذاتية.تُستخدم حاليًا أسرع الإصدارات من "CR400" على الطرق الرئيسية بين بكين وشانغهاي وهونغ كونغ وبكين وهاربين."سيمنز فيلارو إي" (إسبانيا): 403.7 كم/ساعةالسرعة القصوى المسجلة لهذا القطار الإسباني "Siemens Velaro E 2001"هي 403.7 كم/ساعة. يتسع القطار المكون من ثماني عربات لـ536 راكبًا، وفي عام 2006، سجل رقمًا قياسيًا لأسرع قطار إسباني. ومع ذلك، لا يزال هذا القطار الأنيق يعتبر من أسرع القطارات في العالم."فريتشياروسا 1000" (إيطاليا): 400 كم/ساعةتم تطوير "Frecciarossa 1000" في إيطاليا، عام 2013. هذا القطار المثير للإعجاب قادر على الوصول إلى سرعات تصل إلى 400 كم/ساعة بفضل محركاته القوية البالغ عددها 16 محركًا والموجودة في ثماني عربات.بالإضافة إلى ذلك، فإن القاطرة ليست سريعة فحسب، بل إنها صديقة للبيئة أيضًا بسبب التقنيات التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون."تالجو أفريل HSR" (إسبانيا): 380 كم/ساعةتكتمل قائمة أسرع 10 قطارات في العالم 2023 بقطار إسباني آخر من طراز "Talgo AVRIL HSR". يبلغ طول هذا القطار 201.9 متر وعرضه 3.2 أمتار، ويتسع لأكثر من 600 راكب ويمكن أن تصل سرعته القصوى إلى 380 كم/ساعة أو 240 ميلًا في الساعة."هارموني CRH 380A" (الصين): 380 كم/ساعةمع سرعة تشغيل قصوى تبلغ 380 كم/ساعة، يصنف "Harmony CRH 380A" في قائمة أسرع قطارات العالم.وتمكن هذا القطارمن تسجيل رقم قياسي من خلال زيادة سرعته إلى 486.1 كم / ساعة، خلال التشغيل التجريبي على خط السكة الحديد الفائقة السرعة بين شانغهاي وهانغتشو، في ديسمبر/ كانون الأول 2010.دخل قطار "CRH 380A" الخدمة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، ويتحرك من بكين إلى شنغهاي ويوفر خدمة يومية على طريق ووهان غوانغتشو.تم بناء القطار الخالي من الاهتزازات بواسطة شركة "CSR Qingdao Sifang Locomotive Rolling Stock"، وتم تصميم هذا القطار بالاعتماد على الأبحاث التي أجريت في مختلف الجامعات الصينية."ألستوم يورودوبلكس" (فرنسا): 320 كم/ساعةيمكن لقطار "Alstom Euroduplex" الفرنسي، أن ينقل 1020 راكبًا بمتوسط ​​سرعة 320 كم/ساعة. انطلق القطار في رحلته الأولى في ديسمبر 2011.سلسلة "E5 شينكانسن هايابوسا" (اليابان): 320 كم/ساعةاليابان هي مسقط رأس شبكة السكك الحديدية الحديثة العالية السرعة، وتتمركز الشبكة حول طوكيو وتمتد إلى سابورو في الشمال وناغازاكي في الجنوب.هناك تسعة مسارات نشطة، ومن المقرر أن يتم تشغيل أربعة مسارات أخرى بحلول عام 2023. هناك العديد من نماذج القطارات السريعة، وأحدثها "H5".أسرع قطار فائق السرعة، الذي دخل الخدمة في عام 2016، يبدو مختلفًا عن "Talgo 350". العربات صامتة من الداخل، حيث لا يسمع صوت الضجيج في الخارج بفضل العزل الصوتي الممتاز، وجميع المقاعد متجهة للأمام.يجعل النقل بالسكك الحديدية اليابانية السفر على "H5" اقتصاديًا للغاية، ويحتوي كل قطار مكون من عشر عربات على ثماني مقصورات والتي يوجد بها خمسة مقاعد، والدرجة الخضراء، التي يوجد بها أربعة مقاعد، والدرجة الأولى، والتي تحتوي على ثلاثة مقاعد.هناك طلب مرتفع بشكل استثنائي على العديد من الخطوط، ومن المستحسن للمسافرين المهتمين إجراء الحجز مسبقًا.

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