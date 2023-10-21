https://sputnikarabic.ae/20231021/مصر-بدء-دخول-شاحنات-المساعدات-إلى-قطاع-غزة-عبر-معبر-رفح-فيديو-1082271717.html
مصر تعلن بدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح... فيديو
مصر تعلن بدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح... فيديو
أعلنت مصر، اليوم السبت، فتح معبر رفح، مما سمح بدخول أول شحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T07:19+0000
2023-10-21T07:19+0000
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وبث الإعلام المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مغلقا منذ بدء التصعيد في القطاع.وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال أمس الجمعة، إنه يعتقد أن أول 20 شاحنة مساعدات إنسانية ستدخل غزة خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة.وأضاف أنه "حصل على تعهد من الإسرائيليين والرئيس المصري بفتح المعبر للسماح بمرور المساعدات".وأعلنت مصر، الجمعة، عن دخول معدات مصرية إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، بهدف إعادة إصلاح الطريق، الذي تضرر من القصف الإسرائيلي، وذلك تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.يذكر أن مصر، دعت خلال الأيام الماضية، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، إلى إرسالها إلى مطار "العريش" الدولي.والخميس الماضي، أعلنت روسيا، إرسال 27 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.وأكدت موسكو أن المساعدات الإنسانية الروسية، سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لإيصالها إلى قطاع غزة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر تعلن بدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح... فيديو
07:19 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 07:38 GMT 21.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت مصر، اليوم السبت، فتح معبر رفح، مما سمح بدخول أول شحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة.
وبث الإعلام المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مغلقا منذ بدء التصعيد في القطاع.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال أمس الجمعة، إنه يعتقد أن أول 20 شاحنة مساعدات إنسانية
ستدخل غزة خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة.
وأضاف أنه "حصل على تعهد من الإسرائيليين والرئيس المصري بفتح المعبر للسماح بمرور المساعدات".
وأعلنت مصر
، الجمعة، عن دخول معدات مصرية إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، بهدف إعادة إصلاح الطريق، الذي تضرر من القصف الإسرائيلي، وذلك تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.
يذكر أن مصر، دعت خلال الأيام الماضية، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، إلى إرسالها إلى مطار "العريش" الدولي.
والخميس الماضي، أعلنت روسيا
، إرسال 27 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.
وأكدت موسكو أن المساعدات الإنسانية الروسية، سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لإيصالها إلى قطاع غزة.