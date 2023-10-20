https://sputnikarabic.ae/20231020/بايدن-من-المرجح-عبور-أول-شاحنات-المساعدات-إلى-غزة-خلال-24-إلى-48-ساعة-1082261854.html

بايدن: من المرجح عبور أولى شاحنات المساعدات لغزة خلال 24 إلى 48 ساعة

بايدن: من المرجح عبور أولى شاحنات المساعدات لغزة خلال 24 إلى 48 ساعة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن أولى الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى ‏قطاع غزة، ستأتي عبر معبر رفح من مصر، خلال اليومين المقبلين.‏ 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T18:41+0000

2023-10-20T18:41+0000

2023-10-20T17:51+0000

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وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال اجتماعه مع رؤساء الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض: "أعتقد أنه خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة، ستعبر أول 20 شاحنة الحدود".وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا اليوم الجمعة من معبر رفح، إلى ضرورة عبور الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى قطاع غزة بشكل سريع.وصرح غوتيريش "نحن نعمل بنشاط مع جميع الأطراف، بما في ذلك مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، من أجل تيسير تحرك هذه الشاحنات في أقرب وقت ممكن". حسبما نقلت إذاعة "مونت كارلو".وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك "عمليات تحقق يجب أن تتم قبل عبور الشاحنات، لكن يجب أن تتم بشكل فعال وسريع".وأعلنت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، دخول معدات مصرية إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، بهدف إعادة إصلاح الطريق، الذي تضرر من القصف الإسرائيلي، وذلك تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

https://sputnikarabic.ae/20231018/الرئاسة-المصرية-السيسي-وبايدن-اتفقا-على-إدخال-المساعدات-إلى-غزة-عبر-معبر-رفح-بشكل-مستدام-1082176066.html

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