https://sputnikarabic.ae/20231022/السوداني-يوجه-بتشكيل-لجنة-تحقيق-في-اشتباكات-جرت-بين-الجيش-العراقي-وقوات-البيشمركة-1082338748.html
السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق في اشتباكات جرت بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة
السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق في اشتباكات جرت بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة
وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، مساء اليوم "بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات حادث قاطع مخمور، ومعرفة... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T20:52+0000
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وقال الناطق باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، في بيان له، إن السوداني "تابع ملابسات الحادث الذي حصل، اليوم الأحد، ضمن قاطع مخمور، والذي أدى إلى وقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع. وشدد رئيس الوزراء، وفقا للبيان، "على جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي".وكانت مصادر أمنية قالت، في وقت سابق اليوم، إن جنديين بالجيش العراقي ومقاتلاً من قوات البيشمركة الكردية، سقطوا، في اشتباك بين الجانبين بمنطقة جبلية بشمال العراق.وكان مقاتلو حزب العمال الكردستاني قد أخلوا مواقعهم قرب مدينة مخمور، أمس السبت، وسلموها إلى الجيش العراقي. وقالت المصادر إن قوات البيشمركة، حاولت استعادة السيطرة على تلك المواقع، مما أدّى إلى اندلاع الاشتباكات.ومخمور منطقة جبلية تبعد نحو 70 كيلومتراً جنوب شرقي الموصل و60 كيلومتراً جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.وسبق أن اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين عام 2017 عندما شنت قوات الحكومة العراقية هجوماً مفاجئاً رداً على استفتاء على الاستقلال نظمته حكومة إقليم كردستان.
https://sputnikarabic.ae/20220619/بارزاني-يبحث-مع-وفد-عسكري-عراقي-التعاون-بين-الجيش-والبيشمركة-1063862397.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق في اشتباكات جرت بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة
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وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، مساء اليوم "بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات حادث قاطع مخمور، ومعرفة حيثياته".
وقال الناطق باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، في بيان له، إن السوداني "تابع ملابسات الحادث الذي حصل، اليوم الأحد، ضمن قاطع مخمور، والذي أدى إلى وقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وشدد رئيس الوزراء، وفقا للبيان، "على جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي".
وكانت مصادر أمنية قالت، في وقت سابق اليوم، إن جنديين بالجيش العراقي ومقاتلاً من قوات البيشمركة الكردية، سقطوا، في اشتباك بين الجانبين
بمنطقة جبلية بشمال العراق.
وكان مقاتلو حزب العمال الكردستاني قد أخلوا مواقعهم قرب مدينة مخمور، أمس السبت، وسلموها إلى الجيش العراقي. وقالت المصادر إن قوات البيشمركة، حاولت استعادة السيطرة على تلك المواقع، مما أدّى إلى اندلاع الاشتباكات.
ومخمور منطقة جبلية تبعد نحو 70 كيلومتراً جنوب شرقي الموصل و60 كيلومتراً جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وسبق أن اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين عام 2017 عندما شنت قوات الحكومة العراقية هجوماً مفاجئاً رداً على استفتاء على الاستقلال نظمته حكومة إقليم كردستان.