https://sputnikarabic.ae/20231022/رونالدو-يسجل-هدفا-صاروخيا-لنادي-النصر-فيديو-1082316647.html
رونالدو يسجل هدفا "صاروخيا" لنادي "النصر"... فيديو
رونالدو يسجل هدفا "صاروخيا" لنادي "النصر"... فيديو
ساعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه نادي "النصر" السعودي، بالفوز على نادي "ضمك" ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري "روشن" السعودي، لكرة القدم بتسجيله... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T06:19+0000
2023-10-22T06:19+0000
2023-10-22T06:39+0000
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي الفيديو
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وقلب فريق "النصر" تأخره بهدف الفوز على "ضمك"، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء يوم أمس السبت.وابتدأ اللاعب جورج نكودو، تسجيل الهدف الأول لفريق "ضمك"، في الدقيقة 45، وسجل هدفي "النصر" البرازيلي تاليسكا، في الدقيقة 53، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 56.وأحرز اللاعب البرازيلي تاليسكا، هدف التعادل لفريق "النصر"، في الدقيقة 53، مستغلا ركلة حرة مباشرة سددها بنجاح داخل شباك "ضمك".وسجلت الدقيقة 56، إحراز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف التقدم للـ"نصر"، إثر تسديد ركلة حرة مباشرة بدقة في شباك حارس مرمى "ضمك".وعزز "النصر" رصيده بـ22 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد "ضمك" عند 10 نقاط في المركز العاشر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي الفيديو
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي الفيديو
رونالدو يسجل هدفا "صاروخيا" لنادي "النصر"... فيديو
06:19 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 06:39 GMT 22.10.2023) تابعنا عبر
ساعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه نادي "النصر" السعودي، بالفوز على نادي "ضمك" ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري "روشن" السعودي، لكرة القدم بتسجيله هدفا رائعا.
وقلب فريق "النصر" تأخره بهدف الفوز على "ضمك"، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء يوم أمس السبت.
وابتدأ اللاعب جورج نكودو، تسجيل الهدف الأول لفريق "ضمك"، في الدقيقة 45، وسجل هدفي "النصر" البرازيلي تاليسكا، في الدقيقة 53، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 56.
وأحرز اللاعب البرازيلي تاليسكا، هدف التعادل لفريق "النصر"، في الدقيقة 53، مستغلا ركلة حرة مباشرة سددها بنجاح داخل شباك "ضمك".
وسجلت الدقيقة 56، إحراز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف التقدم للـ"نصر"، إثر تسديد ركلة حرة مباشرة بدقة في شباك حارس مرمى "ضمك".
وعزز "النصر" رصيده بـ22 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد "ضمك" عند 10 نقاط في المركز العاشر.