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مقتل أكثر من 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمسجد ومنزلين في غزة -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231022/مقتل-أكثر-من-20-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-لمسجد-ومنزلين-في-غزة--عاجل-1082339093.html
مقتل أكثر من 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمسجد ومنزلين في غزة -عاجل
مقتل أكثر من 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمسجد ومنزلين في غزة -عاجل
قتل وأصيب عشرات الأشخاص، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T21:26+0000
2023-10-22T21:26+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن طيران الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس بمعسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء أكثر من 20 شهيدا، وما زال العشرات تحت الأنقاض بين شهيد وجريح.
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

مقتل أكثر من 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمسجد ومنزلين في غزة -عاجل

21:26 GMT 22.10.2023
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
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يتبع
قتل وأصيب عشرات الأشخاص، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن طيران الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس بمعسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء أكثر من 20 شهيدا، وما زال العشرات تحت الأنقاض بين شهيد وجريح.
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