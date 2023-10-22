https://sputnikarabic.ae/20231022/10-قتلى-على-الأقل-في-قصف-إسرائيل-استهدف-مقهى-وسط-مدينة-خان-يونس-جنوب-غزة-1082314239.html
10 قتلى على الأقل في قصف إسرائيل استهدف مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب غزة
10 قتلى على الأقل في قصف إسرائيل استهدف مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب غزة
قتل 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، هذه الليلة، جراء قصف الطيران الإسرائيلي الحربي مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "وفا"... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T01:59+0000
2023-10-22T01:59+0000
2023-10-22T01:59+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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وأفاد مراسل الوكالة، بمقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الإسرائيلي مقهى "ريو" في شارع جلال وسط خان يونس، والذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دُمّرت منازلهم.ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول، فشل مجلس الأمن للمرة الثانية، في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.وأسفرت العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية عن سقوط 4469 قتيلًا وأكثر من 15 ألف مصاب، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231022/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مسجدا-في-جنين-وسقوط-قتلى-ومصابين-فيديو-1082313982.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم
10 قتلى على الأقل في قصف إسرائيل استهدف مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب غزة
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قتل 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، هذه الليلة، جراء قصف الطيران الإسرائيلي الحربي مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.
وأفاد مراسل الوكالة، بمقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين
جراء قصف الطيران الإسرائيلي مقهى "ريو" في شارع جلال وسط خان يونس، والذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دُمّرت منازلهم.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "وفا" بأن 29 فلسطينيا قتلوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة السبت .
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.
وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول، فشل مجلس الأمن للمرة الثانية، في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.
وأسفرت العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية عن سقوط 4469 قتيلًا وأكثر من 15 ألف مصاب، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.