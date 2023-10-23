https://sputnikarabic.ae/20231023/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-أن-عدد-الأسرى-في-غزة-222-1082357824.html
الجيش الإسرائيلي يؤكد أن عدد الأسرى في غزة 222
الجيش الإسرائيلي يؤكد أن عدد الأسرى في غزة 222
صرّح الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة ارتفع إلى 222، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق أن العدد 212 فقط. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T11:07+0000
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وأوضحت قيادة الجيش الإسرائيلي إن "عدد الأسرى المؤكد في غزة أصبح 222"، فيما بيّنت حركة "حماس" سابقا، أن عدد الأسرى في غزة يقدر بنحو 250، 200 منهم لدى "القسام"، ونحو 30 آخرين محتجزين لدى فصائل أخرى. وأضاف: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم، سنطلق سراحهم عندما يتاح ذلك ميدانيا".وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يجري مراقبة دقيقة "للتأكد من عدم حصول حماس على المساعدات الخاصة بغزة، وإننا مستعدون لتصعيد العمليات لمنع ذلك"، مبينًا أن مسلحي غزة يحتشدون ويخططون لنصب كمائن للتوغلات الإسرائيلية وإسرائيل تقصف نقاط التجمع.وأدى قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجدا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، إلى قتل وإصابة عشرات الأشخاص، مساء يوم الأحد.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن "طيران الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس في معسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمالي قطاع غزة، ما أدى لارتقاء أكثر من 20 شهيدا، وما زال العشرات تحت الأنقاض بين شهيد وجريح".
https://sputnikarabic.ae/20231023/خبير-استراتيجي-الغرب-يستغل-غزة-لفرض-هيمنته-على-المنطقة-ومنع-تعدد-القطبية-1082353342.html
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طوفان الأقصى, اسرائيل, العالم العربي
طوفان الأقصى, اسرائيل, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يؤكد أن عدد الأسرى في غزة 222
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صرّح الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة ارتفع إلى 222، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق أن العدد 212 فقط.
وأوضحت قيادة الجيش الإسرائيلي إن "عدد الأسرى المؤكد في غزة أصبح 222"، فيما بيّنت حركة "حماس" سابقا، أن عدد الأسرى في غزة يقدر بنحو 250، 200 منهم لدى "القسام"، ونحو 30 آخرين محتجزين لدى فصائل أخرى.
وأكد المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في وقت سابق، أن "22 أسيرا حتى الآن، فقدوا حياتهم جرّاء القصف الإسرائيلي".
وأضاف: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم، سنطلق سراحهم عندما يتاح ذلك ميدانيا".
وأشار القائد أبو عبيدة إلى أن "آخر من قُتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو، الفنان غاي أوليفز".
وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يجري مراقبة دقيقة "للتأكد من عدم حصول حماس على المساعدات الخاصة بغزة، وإننا مستعدون لتصعيد العمليات لمنع ذلك"، مبينًا أن مسلحي غزة يحتشدون ويخططون لنصب كمائن للتوغلات الإسرائيلية وإسرائيل تقصف نقاط التجمع.
وأدى قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجدا
في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، إلى قتل وإصابة عشرات الأشخاص، مساء يوم الأحد.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن "طيران الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس في معسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمالي قطاع غزة، ما أدى لارتقاء أكثر من 20 شهيدا
، وما زال العشرات تحت الأنقاض بين شهيد وجريح".