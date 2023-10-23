https://sputnikarabic.ae/20231023/طائرات-مسيرة-تقصف-قاعدة-أمريكية-على-الحدود-السورية-الأردنية-العراقية-1082363861.html

طائرات مسيرة تقصف قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية العراقية للمرة الثانية

طائرات مسيرة تقصف قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية العراقية للمرة الثانية

هاجمت 3 طائرات انتحارية مسيرة، اليوم الاثنين، قاعدة "التنف"، التي تتبع للجيش الأمريكي شرقي سوريا، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال عدة أيام. 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T13:30+0000

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رصد عسكري

العالم العربي

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وأفادت مصادر محلية مطلعة شرقي سوريا لوكالة "سبوتنيك"، أن ثلاث طائرات مسيرة انتحارية هاجمت قاعدة "التنف" التابعة للجيش الأمريكي في منطقة الـ "55 كم"، أقصى ريف محافظة حمص الشرقي، والمتصل بالحدود السورية العراقية الأردنية.وتابعت المصادر أن القوات الأميركية تمكنت من إسقاط طائرتين من أصل 3 هاجمت، ظهر اليوم الاثنين، قاعدة التنف الواقعة في منطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية العراقية الأردنية، وتمكنت القوات الأميركية من إسقاطها على مسافة بعيدة من القاعدة.في حين تمكنت الطائرة المسيرة الثالثة من الوصول إلى حدود القاعدة الأمريكية وإصابتها بشكل مباشر، بينما لم ترد معلومات حتى اللحظة حول مصدر انطلاق هذه المسيّرات أو الخسائر في صفوف القوات الأمريكية.ويعد هذا الهجوم هو الثاني خلال خمسة أيام ، ففي 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هاجمت 3 طائرات مسيرة قاعدة التنف التابعة لقوات "التحالف الدولي" ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية العراقية الأردنية، حيث أسقطت قوات "التحالف الدولي" اثنين من المسيرات، بينما تمكنت الثالثة من الوصول إلى القاعدة واستهدافها، ما أدى لأضرار مادية، وإصابة اثنين من قوات التحالف.حيث تبنت "المقاومة الاسلامية" في العراق الهجوم الماضي، وقالت أنه جاء "ردًا على الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231019/فصيل-عربي-يتبنى-الهجوم-على-قاعدة-التنف-الأمريكية-1082209025.html

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