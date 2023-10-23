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طائرات مسيرة تقصف قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية العراقية للمرة الثانية
https://sputnikarabic.ae/20231023/طائرات-مسيرة-تقصف-قاعدة-أمريكية-على-الحدود-السورية-الأردنية-العراقية-1082363861.html
طائرات مسيرة تقصف قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية العراقية للمرة الثانية
طائرات مسيرة تقصف قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية العراقية للمرة الثانية
هاجمت 3 طائرات انتحارية مسيرة، اليوم الاثنين، قاعدة "التنف"، التي تتبع للجيش الأمريكي شرقي سوريا، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال عدة أيام. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T13:30+0000
2023-10-23T13:54+0000
رصد عسكري
العالم العربي
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وأفادت مصادر محلية مطلعة شرقي سوريا لوكالة "سبوتنيك"، أن ثلاث طائرات مسيرة انتحارية هاجمت قاعدة "التنف" التابعة للجيش الأمريكي في منطقة الـ "55 كم"، أقصى ريف محافظة حمص الشرقي، والمتصل بالحدود السورية العراقية الأردنية.وتابعت المصادر أن القوات الأميركية تمكنت من إسقاط طائرتين من أصل 3 هاجمت، ظهر اليوم الاثنين، قاعدة التنف الواقعة في منطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية العراقية الأردنية، وتمكنت القوات الأميركية من إسقاطها على مسافة بعيدة من القاعدة.في حين تمكنت الطائرة المسيرة الثالثة من الوصول إلى حدود القاعدة الأمريكية وإصابتها بشكل مباشر، بينما لم ترد معلومات حتى اللحظة حول مصدر انطلاق هذه المسيّرات أو الخسائر في صفوف القوات الأمريكية.ويعد هذا الهجوم هو الثاني خلال خمسة أيام ، ففي 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هاجمت 3 طائرات مسيرة قاعدة التنف التابعة لقوات "التحالف الدولي" ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية العراقية الأردنية، حيث أسقطت قوات "التحالف الدولي" اثنين من المسيرات، بينما تمكنت الثالثة من الوصول إلى القاعدة واستهدافها، ما أدى لأضرار مادية، وإصابة اثنين من قوات التحالف.حيث تبنت "المقاومة الاسلامية" في العراق الهجوم الماضي، وقالت أنه جاء "ردًا على الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231019/فصيل-عربي-يتبنى-الهجوم-على-قاعدة-التنف-الأمريكية-1082209025.html
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رصد عسكري, العالم العربي
رصد عسكري, العالم العربي

طائرات مسيرة تقصف قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية العراقية للمرة الثانية

13:30 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 13:54 GMT 23.10.2023)
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الأمريكي يستنجد بمناطيد حرارية لمراقبة محيط قواعده في حقول النفط والغاز شرقي سوريا
الجيش الأمريكي يستنجد بمناطيد حرارية لمراقبة محيط قواعده في حقول النفط والغاز شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© Sputnik . Farouk Mudhi
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هاجمت 3 طائرات انتحارية مسيرة، اليوم الاثنين، قاعدة "التنف"، التي تتبع للجيش الأمريكي شرقي سوريا، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال عدة أيام.
وأفادت مصادر محلية مطلعة شرقي سوريا لوكالة "سبوتنيك"، أن ثلاث طائرات مسيرة انتحارية هاجمت قاعدة "التنف" التابعة للجيش الأمريكي في منطقة الـ "55 كم"، أقصى ريف محافظة حمص الشرقي، والمتصل بالحدود السورية العراقية الأردنية.
وتابعت المصادر أن القوات الأميركية تمكنت من إسقاط طائرتين من أصل 3 هاجمت، ظهر اليوم الاثنين، قاعدة التنف الواقعة في منطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية العراقية الأردنية، وتمكنت القوات الأميركية من إسقاطها على مسافة بعيدة من القاعدة.
في حين تمكنت الطائرة المسيرة الثالثة من الوصول إلى حدود القاعدة الأمريكية وإصابتها بشكل مباشر، بينما لم ترد معلومات حتى اللحظة حول مصدر انطلاق هذه المسيّرات أو الخسائر في صفوف القوات الأمريكية.
منطقة التنف، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
فصيل عربي يتبنى الهجوم على قاعدة التنف الأمريكية
19 أكتوبر, 14:22 GMT
ويعد هذا الهجوم هو الثاني خلال خمسة أيام ، ففي 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هاجمت 3 طائرات مسيرة قاعدة التنف التابعة لقوات "التحالف الدولي" ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية العراقية الأردنية، حيث أسقطت قوات "التحالف الدولي" اثنين من المسيرات، بينما تمكنت الثالثة من الوصول إلى القاعدة واستهدافها، ما أدى لأضرار مادية، وإصابة اثنين من قوات التحالف.
حيث تبنت "المقاومة الاسلامية" في العراق الهجوم الماضي، وقالت أنه جاء "ردًا على الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
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