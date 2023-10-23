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https://sputnikarabic.ae/20231023/علماء-يكتشفون-سبب-التسرب-الحاصل-في-نواة-الأرض--1082352937.html
نواة كوكب الأرض تتسرب وعلماء يكتشفون السر... فيديو
نواة كوكب الأرض تتسرب وعلماء يكتشفون السر... فيديو
قامت مجموعة من العلماء بدراسة التسرب الحاصل في قلب نواة الكرة الأرضية، بعد اكتشاف كمية كبيرة من نظائر الهيليوم في القطب الشمالي، والتي من المرجح أن يكون عمر... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T09:52+0000
2023-10-23T10:13+0000
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بناءً على تدفقات الحمم البركانية القديمة، أصبح فريق من علماء الكيمياء الجيولوجية من معهد وودز هول لعلوم المحيطات ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الآن أكثر يقينًا من أي وقت مضى من أن الهيليوم المحتجز في نواة الكرة الأرضية أثناء تشكل الكوكب يشق طريقه إلى السطح الخارجي.كانت المرحلة الأولى للتسرب خلال فترة تكوين الأرض منذ أكثر من 4.53 مليار سنة، عندما كان الكوكب يقوم بتجميع الهيليوم من الغاز والغبار المحيطين، والمرحلة الثانية كانت بعد تشكل القمر، منذ حوالي 4 مليارات سنة.وبعد ذلك بدأت الأرض تفقد الهيليوم، حيث تشير الدلائل إلى أن جسماً يبلغ حجمه ثلث حجم الأرض ضرب الكوكب في وقت مبكر من تاريخه، وأن هذا التأثير كان من شأنه أن يعيد صهر قشرة الأرض، مما يسمح للكثير من الهيليوم بالهروب، ويستمر الغاز في التسرب حتى يومنا هذا، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.ونظرًا لكون الهيليوم خفيف جد وغير تفاعلي، فليس هناك ما يمنع الغاز من الانتشار من الصخور المكشوفة إلى الغلاف الجوي والانجراف إلى الفضاء.وهذا يجعل الهيليوم مادة نادرة بشكل مدهش على سطح الكوكب، ومع ذلك، فإن مقدار الكمية المتبقية في النواة، تبقى أحد أعظم الأمور المجهولة في الجيولوجيا.تحتوي الحمم البازلتية في جزيرة بافن الكندية على أعلى نسب "الهيليوم- 3" في العالم إلى النظير الأثقل قليلاً وهو "الهيليوم 4"، وبالنسبة للجيولوجيين، يشير هذا المزيج إلى أن وجود الغاز ليس تلوثًا بالغلاف الجوي، بل علامة على شيء أعمق وأقدم.
https://sputnikarabic.ae/20231023/الموز-الأكثر-انتشارا-في-العالم-على-حافة-الانقراض-وعلماء-يحددون-السبب-1082345035.html
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العالم
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نواة كوكب الأرض تتسرب وعلماء يكتشفون السر... فيديو

09:52 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 10:13 GMT 23.10.2023)
© Photo / Unsplash/USGSتسرب الهيليوم من نواة الأرض
تسرب الهيليوم من نواة الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© Photo / Unsplash/USGS
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قامت مجموعة من العلماء بدراسة التسرب الحاصل في قلب نواة الكرة الأرضية، بعد اكتشاف كمية كبيرة من نظائر الهيليوم في القطب الشمالي، والتي من المرجح أن يكون عمر هذه التسريبات 62 مليون عام.
بناءً على تدفقات الحمم البركانية القديمة، أصبح فريق من علماء الكيمياء الجيولوجية من معهد وودز هول لعلوم المحيطات ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الآن أكثر يقينًا من أي وقت مضى من أن الهيليوم المحتجز في نواة الكرة الأرضية أثناء تشكل الكوكب يشق طريقه إلى السطح الخارجي.
كانت المرحلة الأولى للتسرب خلال فترة تكوين الأرض منذ أكثر من 4.53 مليار سنة، عندما كان الكوكب يقوم بتجميع الهيليوم من الغاز والغبار المحيطين، والمرحلة الثانية كانت بعد تشكل القمر، منذ حوالي 4 مليارات سنة.
وبعد ذلك بدأت الأرض تفقد الهيليوم، حيث تشير الدلائل إلى أن جسماً يبلغ حجمه ثلث حجم الأرض ضرب الكوكب في وقت مبكر من تاريخه، وأن هذا التأثير كان من شأنه أن يعيد صهر قشرة الأرض، مما يسمح للكثير من الهيليوم بالهروب، ويستمر الغاز في التسرب حتى يومنا هذا، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
بكتيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
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ونظرًا لكون الهيليوم خفيف جد وغير تفاعلي، فليس هناك ما يمنع الغاز من الانتشار من الصخور المكشوفة إلى الغلاف الجوي والانجراف إلى الفضاء.
وهذا يجعل الهيليوم مادة نادرة بشكل مدهش على سطح الكوكب، ومع ذلك، فإن مقدار الكمية المتبقية في النواة، تبقى أحد أعظم الأمور المجهولة في الجيولوجيا.
تحتوي الحمم البازلتية في جزيرة بافن الكندية على أعلى نسب "الهيليوم- 3" في العالم إلى النظير الأثقل قليلاً وهو "الهيليوم 4"، وبالنسبة للجيولوجيين، يشير هذا المزيج إلى أن وجود الغاز ليس تلوثًا بالغلاف الجوي، بل علامة على شيء أعمق وأقدم.
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