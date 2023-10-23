https://sputnikarabic.ae/20231023/مشاهد-جوية-للدمار-الذي-خلفة-القصف-الإسرائيلي-في-قطاع-غزة-1082342627.html

مشاهد جوية للدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في قطاع غزة

مشاهد جوية للدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في قطاع غزة

يعرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا لمشاهد جوية تظهر الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي الأخير في أنحاء قطاع غزة. 23.10.2023, سبوتنيك عربي

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العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

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،وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأحد، أن حصيلة القتلى في غزة 4651 بينهم 1873 طفلاً و1023 امرأة و187 مسنًا و14245 جريحاً، وارتفاع عددالقتلى في الضفة الغربية إلى 90 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات بين الإسرائيليين يتجاوز 5400 شخص منذ بداية التصعيد، وعدد القتلى الإسرائيليين 1400 قتيل.يُذكر أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، أعلن يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

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фото, صور, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى