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https://sputnikarabic.ae/20231023/مشاهد-جوية-للدمار-الذي-خلفة-القصف-الإسرائيلي-في-قطاع-غزة-1082342627.html
مشاهد جوية للدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
مشاهد جوية للدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
يعرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا لمشاهد جوية تظهر الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي الأخير في أنحاء قطاع غزة. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T08:32+0000
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،وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأحد، أن حصيلة القتلى في غزة 4651 بينهم 1873 طفلاً و1023 امرأة و187 مسنًا و14245 جريحاً، وارتفاع عددالقتلى في الضفة الغربية إلى 90 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات بين الإسرائيليين يتجاوز 5400 شخص منذ بداية التصعيد، وعدد القتلى الإسرائيليين 1400 قتيل.يُذكر أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، أعلن يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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фото, صور, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
фото, صور, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

مشاهد جوية للدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في قطاع غزة

08:32 GMT 23.10.2023
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يعرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا لمشاهد جوية تظهر الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي الأخير في أنحاء قطاع غزة.
© AFP 2023 / Belal Alsabbagh

مشهد جوي يظهر المباني المدمرة إثر القصف الإسرائيلي في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023

مشهد جوي يظهر المباني المدمرة إثر القصف الإسرائيلي في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Belal Alsabbagh

مشهد جوي يظهر المباني المدمرة إثر القصف الإسرائيلي في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023

© AP Photo / Hatem Moussaفلسطينيون يتفقدون أنقاض المباني التي ضربتها غارة جوية إسرائيلية في مخيم الشاطئ للاجئين، قطاع غزة، 12 أكتوبر 2023.
فلسطينيون يتفقدون أنقاض المباني التي ضربتها غارة جوية إسرائيلية في مخيم الشاطئ للاجئين، قطاع غزة، 12 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hatem Moussa
فلسطينيون يتفقدون أنقاض المباني التي ضربتها غارة جوية إسرائيلية في مخيم الشاطئ للاجئين، قطاع غزة، 12 أكتوبر 2023.
© AFP 2023 / Mohammed Abed

صبي صغير ينظر بينما يقوم الناس بفحص أنقاض مبنى دمر جراء قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، 21 أكتوبر 2023.

صبي صغير ينظر بينما يقوم الناس بفحص أنقاض مبنى دمر جراء قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي
3/12
© AFP 2023 / Mohammed Abed

صبي صغير ينظر بينما يقوم الناس بفحص أنقاض مبنى دمر جراء قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، 21 أكتوبر 2023.

© AP Photo / Fatima Shbairدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة، قطاع غزة 11 أكتوبر 2023.
دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة، قطاع غزة 11 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fatima Shbair
دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة، قطاع غزة 11 أكتوبر 2023.
© AFP 2023 / Mohammed Abedطفل فلسطيني يشاهد الدخان يتصاعد في الأفق بعد غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة، قطاع غزة، 13 أكتوبر 2023.
طفل فلسطيني يشاهد الدخان يتصاعد في الأفق بعد غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة، قطاع غزة، 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Mohammed Abed
طفل فلسطيني يشاهد الدخان يتصاعد في الأفق بعد غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة، قطاع غزة، 13 أكتوبر 2023.
© AFP 2023 / Shadi Al-Tabatibi

يُظهر هذا المشهد الجوي أشخاصًا يقفون أمام المباني المدمرة في موقع المستشفى "الأهلي العربي" (المعمداني) في وسط مدينة غزة، قطاع غزة، 18 أكتوبر 2023، في أعقاب غارة ليلية بالمكان.

يُظهر هذا المشهد الجوي أشخاصًا يقفون أمام المباني المدمرة في موقع المستشفى &quot;الأهلي العربي&quot; (المعمداني) في وسط مدينة غزة، قطاع غزة، 18 أكتوبر 2023، في أعقاب غارة ليلية بالمكان. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Shadi Al-Tabatibi

يُظهر هذا المشهد الجوي أشخاصًا يقفون أمام المباني المدمرة في موقع المستشفى "الأهلي العربي" (المعمداني) في وسط مدينة غزة، قطاع غزة، 18 أكتوبر 2023، في أعقاب غارة ليلية بالمكان.

© AP Photo / Fatima Shbairفلسطينيون يبحثون عن ناجين من مبنى دمره القصف الإسرائيلي في خان يونس في قطاع غزة، 19 أكتوبر 2023.
فلسطينيون يبحثون عن ناجين من مبنى دمره القصف الإسرائيلي في خان يونس في قطاع غزة، 19 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fatima Shbair
فلسطينيون يبحثون عن ناجين من مبنى دمره القصف الإسرائيلي في خان يونس في قطاع غزة، 19 أكتوبر 2023.
© AP Photo / Hatem Aliطفل فلسطيني ينظر إلى المباني المدمرة في القصف الإسرائيلي في رفح، جنوب قطاع غزة 22 أكتوبر 2023.
طفل فلسطيني ينظر إلى المباني المدمرة في القصف الإسرائيلي في رفح، جنوب قطاع غزة 22 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hatem Ali
طفل فلسطيني ينظر إلى المباني المدمرة في القصف الإسرائيلي في رفح، جنوب قطاع غزة 22 أكتوبر 2023.
© AP Photo / Adel Hanaصورة جوية للدمار الناجم عن القصف الجوي الإسرائيلي في مدينة غزة، 11 أكتوبر 2023.
صورة جوية للدمار الناجم عن القصف الجوي الإسرائيلي في مدينة غزة، 11 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Adel Hana
صورة جوية للدمار الناجم عن القصف الجوي الإسرائيلي في مدينة غزة، 11 أكتوبر 2023.
© AFP 2023 / Mahmud Hams

أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى دمر جراء غارات إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023.

أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى دمر جراء غارات إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Mahmud Hams

أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى دمر جراء غارات إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023.

© AFP 2023 / Mahmud Hamsدخان يتصاعد من أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023.
دخان يتصاعد من أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Mahmud Hams
دخان يتصاعد من أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023.
© AFP 2023 / Said Khatibشروق الشمس على خلفية مبنى متضرر في أفق خان يونس في جنوب قطاع غزة، 19 أكتوبر 2023.
شروق الشمس على خلفية مبنى متضرر في أفق خان يونس في جنوب قطاع غزة، 19 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Said Khatib
شروق الشمس على خلفية مبنى متضرر في أفق خان يونس في جنوب قطاع غزة، 19 أكتوبر 2023.
،وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأحد، أن حصيلة القتلى في غزة 4651 بينهم 1873 طفلاً و1023 امرأة و187 مسنًا و14245 جريحاً، وارتفاع عددالقتلى في الضفة الغربية إلى 90 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات بين الإسرائيليين يتجاوز 5400 شخص منذ بداية التصعيد، وعدد القتلى الإسرائيليين 1400 قتيل.
يُذكر أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، أعلن يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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