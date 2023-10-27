https://sputnikarabic.ae/20231027/أمريكا-لن-تقيم-تصرفات-إسرائيل-في-الوضع-حول-غزة-1082542720.html
أمريكا لن تقيم تصرفات إسرائيل في غزة
أمريكا لن تقيم تصرفات إسرائيل في غزة
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا لن تقيّم التصرفات الحالية للجيش الإسرائيلي، في الوضع... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T20:35+0000
2023-10-27T20:35+0000
2023-10-27T20:36+0000
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وقال كيربي للصحفيين: "لقد اطلعت على تقارير عن عملية للجيش الإسرائيلي، ولن أتحدث عما يفعلونه أو كيف".وأضاف: "جهود الدعم الإنساني مستمرة، ولا سيما وصول دفعة أخرى من شاحنات المساعدات إلى المنطقة. البيت الأبيض لا يعتبر ذلك كافيا ويدعو الشركاء إلى توسيع الدعم الإنساني، وأن أمريكا تحاول تحقيق خروج آمن للمدنيين من غزة".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ ردا على هجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231027/الخارجية-الأردنية-العملية-البرية-الإسرائيلية-في-غزة-ستؤدي-إلى-كارثة-إنسانية-لسنوات--1082541901.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا لن تقيم تصرفات إسرائيل في غزة
20:35 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 20:36 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا لن تقيّم التصرفات الحالية للجيش الإسرائيلي، في الوضع المحيط بقطاع غزة.
وقال كيربي للصحفيين: "لقد اطلعت على تقارير عن عملية للجيش الإسرائيلي، ولن أتحدث عما يفعلونه أو كيف".
وأضاف: "جهود الدعم الإنساني مستمرة، ولا سيما وصول دفعة أخرى من شاحنات المساعدات إلى المنطقة. البيت الأبيض لا يعتبر ذلك كافيا ويدعو الشركاء إلى توسيع الدعم الإنساني، وأن أمريكا تحاول تحقيق خروج آمن للمدنيين من غزة".
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ ردا على هجومها.