https://sputnikarabic.ae/20231027/الخارجية-الأردنية-العملية-البرية-الإسرائيلية-في-غزة-ستؤدي-إلى-كارثة-إنسانية-لسنوات--1082541901.html
الخارجية الأردنية: العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي إلى كارثة إنسانية لسنوات
الخارجية الأردنية: العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي إلى كارثة إنسانية لسنوات
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، أن نتيجة العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة، بحسب قوله. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T20:07+0000
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وكتب الصفدي على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "لقد شنت إسرائيل للتو حربًا برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".وفي السياق ذاته، أفاد مراسل"سبوتنيك"، بوجود قصف عنيف ومتواصل في هذه الأثناء على مناطق متفرقة من قطاع غزة.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231027/الصليب-الأحمر-الدولي-يصف-الوضع-في-غزة-بـاليائس--1082541302.html
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اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الخارجية الأردنية: العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي إلى كارثة إنسانية لسنوات
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أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، أن نتيجة العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة، بحسب قوله.
وكتب الصفدي على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "لقد شنت إسرائيل للتو حربًا برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل"سبوتنيك"، بوجود قصف عنيف ومتواصل في هذه الأثناء على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها.