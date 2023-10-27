عربي
الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى "هدنة إنسانية" في غزة بموافقة 120 دولة
https://sputnikarabic.ae/20231027/الخارجية-الأردنية-العملية-البرية-الإسرائيلية-في-غزة-ستؤدي-إلى-كارثة-إنسانية-لسنوات--1082541901.html
الخارجية الأردنية: العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي إلى كارثة إنسانية لسنوات
الخارجية الأردنية: العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي إلى كارثة إنسانية لسنوات
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، أن نتيجة العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة، بحسب قوله. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T20:07+0000
2023-10-27T20:07+0000
اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار الأردن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/03/1047996272_0:53:2899:1684_1920x0_80_0_0_54844025985fd1bd50b56d2298da4da2.jpg
وكتب الصفدي على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "لقد شنت إسرائيل للتو حربًا برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".وفي السياق ذاته، أفاد مراسل"سبوتنيك"، بوجود قصف عنيف ومتواصل في هذه الأثناء على مناطق متفرقة من قطاع غزة.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231027/الصليب-الأحمر-الدولي-يصف-الوضع-في-غزة-بـاليائس--1082541302.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/03/1047996272_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_d9ac036dcd63ac7fc885ed6e2aeb6c3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الخارجية الأردنية: العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي إلى كارثة إنسانية لسنوات

20:07 GMT 27.10.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، أن نتيجة العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة، بحسب قوله.
وكتب الصفدي على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "لقد شنت إسرائيل للتو حربًا برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".
صبي صغير ينظر بينما يقوم الناس بفحص أنقاض مبنى دمر في قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
الصليب الأحمر الدولي يصف الوضع في غزة بـ"اليائس"
19:40 GMT
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل"سبوتنيك"، بوجود قصف عنيف ومتواصل في هذه الأثناء على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على غزة تزامنا مع توغل بري .. صور وفيديو06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала