https://sputnikarabic.ae/20231027/إعلام-مصري--لا-وفيات-في-حادث-طابا-وتسجيل-6-إصابات-طفيفة-1082502677.html

إعلام مصري: لا وفيات إثر سقوط صاروخ بمدينة طابا وارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص

إعلام مصري: لا وفيات إثر سقوط صاروخ بمدينة طابا وارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص

أفادت وسائل إعلام مصرية، صباح اليوم الجمعة، بأنه لا توجد وفيات إثر سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية، مشيرة إلى ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص. 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T00:42+0000

2023-10-27T00:42+0000

2023-10-27T05:45+0000

مصر

أخبار مصر الآن

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101481/25/1014812504_0:9:2500:1415_1920x0_80_0_0_7d392c0fe3fbc4688cbe63bb0909527b.jpg

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصادر مطلعة: "لا توجد وفيات في حادث طابا... وتسجيل 6 إصابات طفيفة".وأَضافت أن "الحادث استهدف مبنى إسعاف مدينة ⁧طابا والسكن المخصص لإدارة مستشفى طابا"، لافتة إلى "وصول قوات الأمن إلى موقع الحادث وبدء التحقيقات الأولية". وفي وقت سابق، قالت القناة أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 7028 قتيلًا ونحو 18482 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231027/وسائل-إعلام-مصرية-سقوط-صاروخ-بمدينة-طابا-المصرية-وإصابة-5-أشخاص-1082502015.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل