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الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة
Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/استسلام-54-جنديا-أوكرانيا-للقوات-الروسية-خلال-أسبوع-واحد--1082520842.html
استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد
استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه خلال أسبوع واحد، أن 54 جنديا أوكرانيا سلم نفسه طوعا إلى الجيش الروسي في المنطقة التابعة لتجمع قوات "الغرب"... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T12:01+0000
2023-10-27T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ويشير تقرير الإدارة العسكرية الروسية إلى أنه " سجلت القوات الروسية في المنطقة التابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية، وكذلك في اتجاهي سوليدار وباخموت وجنوب دونيتسك، مستوى منخفضا للغاية أخلاقيا ونفسيا للجنود الأوكرانيين هناك".وجاء في التقرير: "في غضون أسبوع، استسلم 54 جنديًا أوكرانيًا من ألوية المشاة الآلية 54 و56 و57 و58، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري 110 و115 طوعًا للقوات الروسية".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، نفذت القوات المسلحة الروسية 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار على أهداف أوكرانية.وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "نفذ الجيش الروسي في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار على ترسانات ذخيرة مدفعية ومواقع تخزين للقوارب المسيرة والبنية التحتية للمطارات العسكري، وكذلك مخازن الوقود".وأضافت الدفاع الروسي: "في اتجاه دونيتسك، صدت الوحدات الروسية من مجموعة القوات "الجنوبية" خلال الأسبوع الماضي تسع هجمات للعدو من الألوية الجوية 24 و54 الآلية و77 المتنقلة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مارينكا وكورديوموفكا وبوغدانوفكا وكليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-نفذت-19-ضربة-دمرت-أهدافا-استراتيجية-خلال-أسبوع--عاجل-1082519589.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد

12:01 GMT 27.10.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصوراستسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه خلال أسبوع واحد، أن 54 جنديا أوكرانيا سلم نفسه طوعا إلى الجيش الروسي في المنطقة التابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية، وكذلك باخموت وجنوب دونيتسك.
ويشير تقرير الإدارة العسكرية الروسية إلى أنه " سجلت القوات الروسية في المنطقة التابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية، وكذلك في اتجاهي سوليدار وباخموت وجنوب دونيتسك، مستوى منخفضا للغاية أخلاقيا ونفسيا للجنود الأوكرانيين هناك".
وجاء في التقرير: "في غضون أسبوع، استسلم 54 جنديًا أوكرانيًا من ألوية المشاة الآلية 54 و56 و57 و58، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري 110 و115 طوعًا للقوات الروسية".
تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على تقديم الرعاية الطبية في مدرسة أخمات للاستطلاع الجوي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية نفذت 19 ضربة دمرت أهدافا استراتيجية خلال أسبوع
11:36 GMT
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، نفذت القوات المسلحة الروسية 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار على أهداف أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "نفذ الجيش الروسي في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار على ترسانات ذخيرة مدفعية ومواقع تخزين للقوارب المسيرة والبنية التحتية للمطارات العسكري، وكذلك مخازن الوقود".
وأضافت الدفاع الروسي: "في اتجاه دونيتسك، صدت الوحدات الروسية من مجموعة القوات "الجنوبية" خلال الأسبوع الماضي تسع هجمات للعدو من الألوية الجوية 24 و54 الآلية و77 المتنقلة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مارينكا وكورديوموفكا وبوغدانوفكا وكليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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