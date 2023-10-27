https://sputnikarabic.ae/20231027/استسلام-54-جنديا-أوكرانيا-للقوات-الروسية-خلال-أسبوع-واحد--1082520842.html
استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد
استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه خلال أسبوع واحد، أن 54 جنديا أوكرانيا سلم نفسه طوعا إلى الجيش الروسي في المنطقة التابعة لتجمع قوات "الغرب"... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T12:01+0000
2023-10-27T12:01+0000
2023-10-27T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ويشير تقرير الإدارة العسكرية الروسية إلى أنه " سجلت القوات الروسية في المنطقة التابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية، وكذلك في اتجاهي سوليدار وباخموت وجنوب دونيتسك، مستوى منخفضا للغاية أخلاقيا ونفسيا للجنود الأوكرانيين هناك".وجاء في التقرير: "في غضون أسبوع، استسلم 54 جنديًا أوكرانيًا من ألوية المشاة الآلية 54 و56 و57 و58، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري 110 و115 طوعًا للقوات الروسية".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، نفذت القوات المسلحة الروسية 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار على أهداف أوكرانية.وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "نفذ الجيش الروسي في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار على ترسانات ذخيرة مدفعية ومواقع تخزين للقوارب المسيرة والبنية التحتية للمطارات العسكري، وكذلك مخازن الوقود".وأضافت الدفاع الروسي: "في اتجاه دونيتسك، صدت الوحدات الروسية من مجموعة القوات "الجنوبية" خلال الأسبوع الماضي تسع هجمات للعدو من الألوية الجوية 24 و54 الآلية و77 المتنقلة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مارينكا وكورديوموفكا وبوغدانوفكا وكليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-نفذت-19-ضربة-دمرت-أهدافا-استراتيجية-خلال-أسبوع--عاجل-1082519589.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه خلال أسبوع واحد، أن 54 جنديا أوكرانيا سلم نفسه طوعا إلى الجيش الروسي في المنطقة التابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية، وكذلك باخموت وجنوب دونيتسك.
ويشير تقرير الإدارة العسكرية الروسية إلى أنه " سجلت القوات الروسية في المنطقة التابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية، وكذلك في اتجاهي سوليدار وباخموت وجنوب دونيتسك، مستوى منخفضا للغاية أخلاقيا ونفسيا للجنود الأوكرانيين هناك".
وجاء في التقرير: "في غضون أسبوع، استسلم 54 جنديًا أوكرانيًا من ألوية المشاة الآلية 54 و56 و57 و58، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري 110 و115 طوعًا للقوات الروسية".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، نفذت القوات المسلحة الروسية 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار على أهداف أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "نفذ الجيش الروسي في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار على ترسانات ذخيرة مدفعية ومواقع تخزين للقوارب المسيرة والبنية التحتية للمطارات العسكري، وكذلك مخازن الوقود".
وأضافت الدفاع الروسي: "في اتجاه دونيتسك، صدت الوحدات الروسية من مجموعة القوات "الجنوبية" خلال الأسبوع الماضي تسع هجمات للعدو من الألوية الجوية 24 و54 الآلية و77 المتنقلة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مارينكا وكورديوموفكا وبوغدانوفكا وكليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".