عربي
الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231027/اكتشاف-لاماسو-غريب-وقمة-في-الإتقان-متخف-برمال-العراق-فيديو---1082519428.html
اكتشاف "لاماسو" غريب وقمة في الإتقان متخف برمال العراق... فيديو
اكتشاف "لاماسو" غريب وقمة في الإتقان متخف برمال العراق... فيديو
اكتشفت بعثة تنقيب ثوراً مجنّحاً متخفيا في رمال العراق عمره أكثر من 2700 عام، يعرف باسم "لاماسو"، ولا يزال محفوظاً بشكل جيّد. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T11:49+0000
2023-10-27T11:49+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082519908_0:264:2048:1416_1920x0_80_0_0_8c87ffd744b946f7b319b1890655a2ce.jpg
وقال باسكال بوترلان أستاذ علم آثار الشرق الأدنى القديم في جامعة "بانتيون سوربون" (باريس1)، الذي قاد بعثة مكوّنة من علماء آثار فرنسيين وأوروبيين وعراقيين إن "الاهتمام بالتفاصيل الفنية في التمثال مذهلة".ويعود التمثال إلى عهد الملك الآشوري سرجون الثاني الذي حكم بين عامي 722 و705 قبل الميلاد، وكان يتصدّر مدخل مدينة خورسباد الواقعة على بعد نحو 15 كلم من الموصل في شمال العراق.وأكد بوترلان أن التمثال لا ينقصه سوى الرأس التي "سرقت في التسعينات على يد لصوص".وأضاف: أعتقد أن الرأس موجود حاليا في المتحف الوطني في بغداد، وتم العثور على بقية التمثال هنا وهو في حالة ممتازة لذلك نحن سعداء جدا بالعثور عليه".وأوضح بوترلان أن حجم تمثال "لاماسو" هذا ضخم، إذ أن عرضه 3.8 أمتار وطوله 3.9 أمتار، ويزن 18 طناً.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082519908_0:72:2048:1608_1920x0_80_0_0_685f333039ddca2a9828861a4e6ed32e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

اكتشاف "لاماسو" غريب وقمة في الإتقان متخف برمال العراق... فيديو

11:49 GMT 27.10.2023
© Photo / Marek Studzinski/unsplashاكتشاف "لاماسو" غريب
اكتشاف لاماسو غريب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Photo / Marek Studzinski/unsplash
تابعنا عبرTelegramNabd
اكتشفت بعثة تنقيب ثوراً مجنّحاً متخفيا في رمال العراق عمره أكثر من 2700 عام، يعرف باسم "لاماسو"، ولا يزال محفوظاً بشكل جيّد.
وقال باسكال بوترلان أستاذ علم آثار الشرق الأدنى القديم في جامعة "بانتيون سوربون" (باريس1)، الذي قاد بعثة مكوّنة من علماء آثار فرنسيين وأوروبيين وعراقيين إن "الاهتمام بالتفاصيل الفنية في التمثال مذهلة".

وتابع: "تبدو الريش المنحوتة التي تشكّل جناحي التمثال، وكأنها لا تزال جديدة، كما حواف هذا المخلوق "الهجين بين إنسان وحيوان".

ويعود التمثال إلى عهد الملك الآشوري سرجون الثاني الذي حكم بين عامي 722 و705 قبل الميلاد، وكان يتصدّر مدخل مدينة خورسباد الواقعة على بعد نحو 15 كلم من الموصل في شمال العراق.
وأكد بوترلان أن التمثال لا ينقصه سوى الرأس التي "سرقت في التسعينات على يد لصوص".
وأضاف: أعتقد أن الرأس موجود حاليا في المتحف الوطني في بغداد، وتم العثور على بقية التمثال هنا وهو في حالة ممتازة لذلك نحن سعداء جدا بالعثور عليه".
وأوضح بوترلان أن حجم تمثال "لاماسو" هذا ضخم، إذ أن عرضه 3.8 أمتار وطوله 3.9 أمتار، ويزن 18 طناً.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:57 GMTВо время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الفرقة 36 الإسرائيلية تنسحب من غزة بعد تنفيذ توغل بري.. صور وفيديو06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала