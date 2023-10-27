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الجيش الإسرائيلي: التصدي لقذائف صاروخية تم إطلاقها من الأراضي السورية
الجيش الإسرائيلي: التصدي لقذائف صاروخية تم إطلاقها من الأراضي السورية
أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي، التصدي لقذائف صاروخية في سماء الجولان مصدرها الأراضي السورية. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T22:32+0000
2023-10-27T22:37+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الجولان
أخبار سوريا اليوم
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الجمعة، إلى ذلك، يتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على حماس، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 7300 قتيل ونحو 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الجولان, أخبار سوريا اليوم, العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الجولان, أخبار سوريا اليوم, العالم

الجيش الإسرائيلي: التصدي لقذائف صاروخية تم إطلاقها من الأراضي السورية

22:32 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 22:37 GMT 27.10.2023)
© AFP 2023 / Menahem Kahanaجنود وصحفيون من الجيش الإسرائيلي يحتمون أثناء إنذار بهجوم صاروخي على مدينة سديروت بجنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع غزة في 12 أكتوبر 2023.
جنود وصحفيون من الجيش الإسرائيلي يحتمون أثناء إنذار بهجوم صاروخي على مدينة سديروت بجنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع غزة في 12 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AFP 2023 / Menahem Kahana
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أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي، التصدي لقذائف صاروخية في سماء الجولان مصدرها الأراضي السورية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الجمعة،

إنه "تم التصدي لقذائف صاروخية في سماء الجولان مصدرها الأراضي السورية.. وبعض القذائف سقطت في مناطق مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية".

إلى ذلك، يتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على حماس، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 7300 قتيل ونحو 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.
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