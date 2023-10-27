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الصليب الأحمر الدولي يصف الوضع في غزة بـ"اليائس"
الصليب الأحمر الدولي يصف الوضع في غزة بـ"اليائس"
صرّح مدير إدارة العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، مارتن شوب، أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة، لا يمكن وصفه إلا بأنه يائس، ومن الصعب العثور على... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T19:40+0000
2023-10-27T19:40+0000
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وقال شوب لوكالة "سبوتنيك": "الوضع في قطاع غزة يائس للغاية، وربما يكون هذا أقل ما يقال عنه، من الصعب العثور على كلمات لوصف ما يراه زملاؤنا على الأرض".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".وفي السياق ذاته، أفاد مراسل"سبوتنيك"، بوجود قصف عنيف ومتواصل في هذه الأثناء على مناطق متفرقة من قطاع غزة.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231027/الجيش-الإسرائيلي-يعمل-على-توسيع-نطاق-المناورات-البرية-في-قطاع-غزة-1082538789.html
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العالم, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى, اسرائيل
العالم, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى, اسرائيل

الصليب الأحمر الدولي يصف الوضع في غزة بـ"اليائس"

19:40 GMT 27.10.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abedصبي صغير ينظر بينما يقوم الناس بفحص أنقاض مبنى دمر في قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، 21 أكتوبر 2023.
صبي صغير ينظر بينما يقوم الناس بفحص أنقاض مبنى دمر في قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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صرّح مدير إدارة العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، مارتن شوب، أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة، لا يمكن وصفه إلا بأنه يائس، ومن الصعب العثور على كلمات لوصفه".
وقال شوب لوكالة "سبوتنيك": "الوضع في قطاع غزة يائس للغاية، وربما يكون هذا أقل ما يقال عنه، من الصعب العثور على كلمات لوصف ما يراه زملاؤنا على الأرض".

وأضاف: "مستوى الدمار واليأس والنزوح للسكان المحليين كان هائلًا، حيث أُجبر مئات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم للعيش في العراء، حيث بالكاد يحصلون على الماء والغذاء".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".
إسرائيل تشن غارات عنيفة على قطاع غزة وانقطاع التيار الكهربائي جراء القصف.. صور - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة
17:32 GMT
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل"سبوتنيك"، بوجود قصف عنيف ومتواصل في هذه الأثناء على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها.
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