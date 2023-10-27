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الخارجية الروسية تستدعي سفير النرويج لدى موسكو
الخارجية الروسية تستدعي سفير النرويج لدى موسكو
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه تم استدعاء السفير النرويجي لدى موسكو، روبرت كفيلي، إلى الوزارة، اليوم الجمعة، بشأن محاولة السلطات النرويجية، تعطيل فعاليات... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T15:35+0000
2023-10-27T15:50+0000
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 27 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، تم استدعاء سفير مملكة النرويج لدى روسيا، روبرت كفيلي، إلى وزارة الخارجية الروسية، على خلفية التصرفات الشنيعة التي قامت بها السلطات النرويجية، التي حاولت تعطيل الفعاليات التقليدية، في 25 أكتوبر(الجاري)، في شمال البلاد في مدينة كيركينيس النرويجية، تكريمًا لذكرى الجنود السوفييت الذين قتلوا أثناء تحرير شمال النرويج من الغزاة الألمان الفاشيين".وتابعت الوزارة: "تصرفات عمدة بلدية سور فارانجر، الذي شارك شخصيًا في تحريك أكاليل القنصلية العامة، والتي تمت إزالتها بالكامل بعد ذلك، هي عمل تخريبي، ومثال على كراهية روسيا، وعدم الاحترام تجاه ذكرى الجنود المحررين، ويبدو أنه لم يفقد الذاكرة التاريخية فحسب، بل الضمير أيضا".
https://sputnikarabic.ae/20231026/مقاتلة-ميغ-31-روسية-تعترض-طائرة-نرويجية-وتمنعها-من-اختراق-الحدود-1082483080.html
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روسيا, النرويج, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, النرويج, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية تستدعي سفير النرويج لدى موسكو

15:35 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 15:50 GMT 27.10.2023)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه تم استدعاء السفير النرويجي لدى موسكو، روبرت كفيلي، إلى الوزارة، اليوم الجمعة، بشأن محاولة السلطات النرويجية، تعطيل فعاليات تكريم ذكرى الجنود السوفييت، الذين لقوا حتفهم أثناء تحرير شمال النرويج من الغزاة النازيين.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 27 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، تم استدعاء سفير مملكة النرويج لدى روسيا، روبرت كفيلي، إلى وزارة الخارجية الروسية، على خلفية التصرفات الشنيعة التي قامت بها السلطات النرويجية، التي حاولت تعطيل الفعاليات التقليدية، في 25 أكتوبر(الجاري)، في شمال البلاد في مدينة كيركينيس النرويجية، تكريمًا لذكرى الجنود السوفييت الذين قتلوا أثناء تحرير شمال النرويج من الغزاة الألمان الفاشيين".
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أمس, 12:25 GMT

وأضاف البيان أنه "تم لفت الدبلوماسي بصرامة إلى أنه من غير المقبول تقييد حقوق ممثلي الروس في إقامة مراسم تذكارية".

وتابعت الوزارة: "تصرفات عمدة بلدية سور فارانجر، الذي شارك شخصيًا في تحريك أكاليل القنصلية العامة، والتي تمت إزالتها بالكامل بعد ذلك، هي عمل تخريبي، ومثال على كراهية روسيا، وعدم الاحترام تجاه ذكرى الجنود المحررين، ويبدو أنه لم يفقد الذاكرة التاريخية فحسب، بل الضمير أيضا".
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