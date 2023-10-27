https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-البرية-الإيرانية-تبدأ-مناورات-ضخمة-تحسبا-لتهديدات-محتملة-1082515030.html

القوات البرية الإيرانية تبدأ مناورات ضخمة تحسبا لتهديدات محتملة... صور وفيديو

القوات البرية الإيرانية تبدأ مناورات ضخمة تحسبا لتهديدات محتملة... صور وفيديو

أعلن الجيش الإيراني أن قواته البرية بدأت، اليوم الجمعة، مناورات ضخمة في أصفهان بوسط البلاد وتستمر لمدة يومين. 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T09:56+0000

2023-10-27T09:56+0000

2023-10-27T10:59+0000

إيران

أخبار إيران

الجيش الإيراني

رصد عسكري

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0d/1048107277_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_6fa96d449b0fd48a4a1986256bc5964e.jpg

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، نقلا عن الجيش الإيراني، أن المناورات تشارك فيها مختلف الوحدات المدرعة والراجلة والهجومية المتحركة وقوات الرد السريع الصاروخية.كما يشارك أيضا سلاح المروحيات بـ 200 طائرة، فضلا عن الطائرات المسيرة ووحدات الهندسة ووحدات الإسناد.وتهدف هذه المناورات إلى رفع القدرات والجهوزية القتالية للقوات البرية للجيش.يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوتر في المنطقة، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ضد إسرائيل، وخلّفت أكثر من ألف قتيل إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة.وكان الجيش الإسرائيلي قد اتهم إيران خلال الأيام الماضية، بإصدار أوامر لفصائل مسلحة تدعمها في اليمن والعراق ولبنان بشن هجمات ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أنها تراقب المنطقة مع حليفتها الولايات المتحدة.وتقول إسرائيل إن "إيران ساعدت حماس بشكل مباشر قبل الحرب، بالتدريب وتزويد بالأسلحة والمال والمعرفة التكنولوجية"، مؤكدة أن "هذه المساعدات ما زالت مستمرة".والأربعاء الماضي، وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحذيرا مباشرا إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، من استمرار الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة، والتي تزايدت بعد اندلاع حرب جديدة بين حركة "حماس" وإسرائيل.وكانت القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، قد تعرضت في الآونة الأخيرة، لهجمات تقول واشنطن إن "مصدرها حلفاء إيران، في المنطقة وربما كانت تستهدف إسرائيل".وأعلنت واشنطن نشر"عدد إضافي من القوات تحت أوامر الاستعداد للانتشار كإجراء احترازي".

https://sputnikarabic.ae/20231026/بايدن-يوجه-تحذيرا-مباشرا-إلى-المرشد-الأعلى-الإيراني-1082498115.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار