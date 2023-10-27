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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-وتقضي-على-أكثر-من-200-عسكريا-1082503815.html
القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك وتقضي على 225 عسكريا
القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك وتقضي على 225 عسكريا
أعلن رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "الغرب"، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الجمعة، أن المجموعة صدَّت 6 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك، مشيرا... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T02:21+0000
2023-10-27T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "خلال الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك، نجحت وحدات قوات مجموعة "الغرب" باستخدام الضربات الجوية ونيران المدفعية في صد ست هجمات من مجموعات الهجوم التابعة للفرق الميكانيكية الـ41 والـ43 والـ54 والـ67 واللواء 68 في مناطق سيرغييفكا وتيمكوفكا وسينكوفكا".كما نفذت طائرات القاذفات المقاتلة "سو-34" ضربات جوية على نقاط التمركز المؤقتة وتجمعات الأسلحة والتكتيك العسكري للوحدات التابعة للفرقة الميكانيكية الـ43 في مناطق بيتروبافلوفكا وستيبوفاي نوفوسيلوفكا.وأضاف زيبينسكي: وتابع: "بلغت الخسائر الإجمالية للعدو 225 عسكريًا، إضافة إلى دبابة من طراز T-72 ومركبة مدرعة قتالية من طراز "كوزاك" وسيارة "بيك أب".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231026/القوات-الروسية-تتصدى-لـ5-هجمات-أوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-وتقضي-على-أكثر-من-500-عسكريا-أوكرانيا-1082465839.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك وتقضي على 225 عسكريا

02:21 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 05:30 GMT 27.10.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أعلن رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "الغرب"، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الجمعة، أن المجموعة صدَّت 6 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك، مشيرا إلى أن خسائر العدو الإجمالية بلغت 225 عسكريا.
وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "خلال الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك، نجحت وحدات قوات مجموعة "الغرب" باستخدام الضربات الجوية ونيران المدفعية في صد ست هجمات من مجموعات الهجوم التابعة للفرق الميكانيكية الـ41 والـ43 والـ54 والـ67 واللواء 68 في مناطق سيرغييفكا وتيمكوفكا وسينكوفكا".
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أمس, 02:29 GMT
كما نفذت طائرات القاذفات المقاتلة "سو-34" ضربات جوية على نقاط التمركز المؤقتة وتجمعات الأسلحة والتكتيك العسكري للوحدات التابعة للفرقة الميكانيكية الـ43 في مناطق بيتروبافلوفكا وستيبوفاي نوفوسيلوفكا.
وأضاف زيبينسكي:

"في إطار القتال المضاد للمدفعية، تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع بعيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا" واثنين من فرق المدفعية في مناطق بيتروبافلوفكا وسينكوفكا وستيبوفاي نوفوسيلوفكا".

وتابع: "بلغت الخسائر الإجمالية للعدو 225 عسكريًا، إضافة إلى دبابة من طراز T-72 ومركبة مدرعة قتالية من طراز "كوزاك" وسيارة "بيك أب".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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