https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-وتقضي-على-أكثر-من-200-عسكريا-1082503815.html

القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك وتقضي على 225 عسكريا

القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك وتقضي على 225 عسكريا

أعلن رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "الغرب"، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الجمعة، أن المجموعة صدَّت 6 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك، مشيرا... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T02:21+0000

2023-10-27T02:21+0000

2023-10-27T05:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "خلال الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك، نجحت وحدات قوات مجموعة "الغرب" باستخدام الضربات الجوية ونيران المدفعية في صد ست هجمات من مجموعات الهجوم التابعة للفرق الميكانيكية الـ41 والـ43 والـ54 والـ67 واللواء 68 في مناطق سيرغييفكا وتيمكوفكا وسينكوفكا".كما نفذت طائرات القاذفات المقاتلة "سو-34" ضربات جوية على نقاط التمركز المؤقتة وتجمعات الأسلحة والتكتيك العسكري للوحدات التابعة للفرقة الميكانيكية الـ43 في مناطق بيتروبافلوفكا وستيبوفاي نوفوسيلوفكا.وأضاف زيبينسكي: وتابع: "بلغت الخسائر الإجمالية للعدو 225 عسكريًا، إضافة إلى دبابة من طراز T-72 ومركبة مدرعة قتالية من طراز "كوزاك" وسيارة "بيك أب".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231026/القوات-الروسية-تتصدى-لـ5-هجمات-أوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-وتقضي-على-أكثر-من-500-عسكريا-أوكرانيا-1082465839.html

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