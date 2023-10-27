https://sputnikarabic.ae/20231027/الكرملين-يعلق-على-تنفيذ-الجيش-الأمريكي-ضربات-على-سوريا-1082516457.html

الكرملين يعلق على تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات على سوريا

الكرملين يعلق على تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات على سوريا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن لا توجد مخاوف من جر روسيا إلى الصراع على خلفية الضربات الأمريكية على هدفين في سوريا، لكن... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T10:41+0000

2023-10-27T10:41+0000

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وأجاب بيسكوف على سؤال عما إذا كانت هناك أي مخاوف من إمكانية جر الجيش الروسي إلى الصراع: "لا، في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه المخاوف. أما بالنسبة للضربات (الأمريكية على سوريا)، بطبيعة الحال، وبشكل عام، هذا التوتر الحرج والحرب الفلسطينية الإسرائيلية، فإنه، بطبيعة الحال، يثير التوتر في سياق أوسع في المنطقة. هذا سيئ للغاية".وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له، ردا على سلسلة من الهجمات استهدفت القوات المسلحة الأمريكية.وقال أوستن في بيان: "بناءً على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له".وأضاف البيان: "هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات المدعومة من إيران والتي بدأت في 17 أكتوبر".

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