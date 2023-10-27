تدريبات أسطول البلطيق على إطلاق أنظمة "إسكندر-إم"

تابعنا عبر

تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا لجانب من تدريب أطقم قتالية تابعة لفيلق جيش أسطول بحر البلطيق على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية "إسكندر-إم" في وقت سابق من هذا الأسبوع.