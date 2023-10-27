https://sputnikarabic.ae/20231027/خبير-عسكري-توسع-الجبهات-أو-انتقال-لبنان-إلى-الحرب-المفتوحة-احتمال-وارد-ولكنه-ليس-مرجحا--1082543343.html

خبير عسكري: توسع الجبهات أو انتقال لبنان إلى الحرب المفتوحة احتمال وارد ولكنه ليس مرجحا

خبير عسكري: توسع الجبهات أو انتقال لبنان إلى الحرب المفتوحة احتمال وارد ولكنه ليس مرجحا

صرّح الخبير العسكري العميد المتقاعد، أمين حطيط، بأن توسع الجبهات أو انتقال لبنان إلى الحرب المفتوحة احتمال وارد ولكنه ليس مرجحًا. 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T20:47+0000

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2023-10-27T20:47+0000

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وأوضح حطيط في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "المشهد في قطاع غزة بشكل عام محكوم بثلاثة مسارات واضحة، المسار الميداني، الإنساني، والمسار المتعلق بالأسرى".وأشار إلى أن "المسار الميداني يشمل أمرين، العمل التدميري الذي تقوم به إسرائيل، منذ 7 أوكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو عمل خارج قواعد القانون الدولي وجرائم حرب، والأمر الثاني العملية البرية التي كثر الحديث عنها وتم التجاذب حولها".واعتبر حطيط أن "هناك 3 صيغ للعملية البرية من الناحية العسكرية، الصيغة الأولى صيغة الاجتياح الشامل وإذا اتخذ القرار فيه يعني احتلال كامل للقطاع، وبرأيي العسكري هو نوع من القرار الانتحاري لأن كلفته ستكون على إسرائيل تفوق كل التوقعات، وإنجاز العملية غير مؤكد والولايات المتحدة الأمريكية ترفض هذا الحل".وتابع حطيط: "أما الصيغة الثانية فهي الاجتياح الجزئي، الجزء الشمالي من القطاع نصف أو ثلث القطاع الشمالي، جغرافيته ضيقة والمناورة فيه بالنسبة للمقاومين محدودة وليست مثل الجنوب، ومن الممكن اختيار الاجتياح الجزئي خاصة إذا انتشروا في مناطق مفتوحة بعيدة عن نار المقاومة وبنفس الوقت ليستفيدوا من الدعم الناري الجوي أو المدفعي خلافًا للاجتياح الشامل، لأنه في قتال الشوارع والالتحام يتوقف الدعم الجوي المدفعي بينما في الاجتياح الجزئي وإذا تحاشوا المناطق الآهلة بشكل أو بآخر يخففون الخسائر ويتركون المجال لتدخل أمريكا في الوقت المناسب لإصدار قرار بوقف إطلاق النار، وبالتالي يعتقدون أنهم منتصرون واستجابوا للقرار".وذكر حطيط أنه "في مسار الأسرى، يظهر أن هناك دولة إقليمية أو أكثر بدأت العمل على الموضوع في بدايته إنما هناك إشارات أنه سيتم تحريكه، أما في الموضوع الإنساني فأمريكا بدأت تشعر بالضغط الدولي لتحميلها جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وتريد التخفيف من عبء مسؤوليتها ومن الممكن أن تقوم بالتنفيسات للضغوط على المسار الإنساني".ولفت حطيط إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية، عودتنا أن الخسارة في الميدان تصرفها ربحًا في السياسة عبر مجلس الأمن".

https://sputnikarabic.ae/20231027/الجيش-الإسرائيلي-يعمل-على-توسيع-نطاق-المناورات-البرية-في-قطاع-غزة-1082538789.html

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