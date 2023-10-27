https://sputnikarabic.ae/20231027/الجيش-الإسرائيلي-يعمل-على-توسيع-نطاق-المناورات-البرية-في-قطاع-غزة-1082538789.html
الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، اليوم الجمعة، أن القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T17:32+0000
2023-10-27T17:32+0000
2023-10-27T18:53+0000
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وقال هاغاري في مؤتمر صحفي: "استمرارًا للنشاط الهجومي الذي قمنا به، خلال الأيام القليلة الماضية، يقوم الجيش بتوسيع أنشطته البرية هذا المساء".وأضاف هاغاري أن "تل أبيب تظل ملتزمة بالمهمة الوطنية لإعادة جميع المختطفين، وأن القوات الإسرائيلية مستعدة للدفاع عن إسرائيل، على الجبهات كافة".وأضاف نقلا عن شهود: "قصف عنيف ومتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، الهجمات التي تُشن على القطاع هذه الأثناء هي الأعنف، منذ بدء الحرب، جوا وبرا وبحرا".كما وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق في سماء غزة".وأعلنت "كتائب القسام" الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنها استهدفت تل أبيب بقصف عنيف "ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، بحسب قولها.وفي ظل هذا التصعيد، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاع الإنترنت والاتصالات بشكل كامل في قطاع غزة.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231027/قصف-جوي-ومدفعي-غير-مسبوق-على-غزة-تزامنا-مع-قطع-الاتصالات-والإنترنت-1082536424.html
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اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم
الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة
17:32 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 18:53 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، اليوم الجمعة، أن القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة.
وقال هاغاري في مؤتمر صحفي: "استمرارًا للنشاط الهجومي الذي قمنا به، خلال الأيام القليلة الماضية، يقوم الجيش بتوسيع أنشطته البرية هذا المساء".
وأضاف هاغاري أن "تل أبيب تظل ملتزمة بالمهمة الوطنية لإعادة جميع المختطفين، وأن القوات الإسرائيلية مستعدة للدفاع عن إسرائيل، على الجبهات كافة".
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل"سبوتنيك"، بوجود قصف عنيف ومتواصل في هذه الأثناء على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأضاف نقلا عن شهود: "قصف عنيف ومتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، الهجمات التي تُشن على القطاع هذه الأثناء هي الأعنف، منذ بدء الحرب، جوا وبرا وبحرا".
كما وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق في سماء غزة".
وأعلنت "كتائب القسام" الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنها استهدفت تل أبيب بقصف عنيف "ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، بحسب قولها.
وأضافت، في بيان، أن "صواريخ القبة الحديدية تنطلق بسماء تل أبيب، محاولة التصدي للرشقة الصاروخية الثقيلة من غزة".
وفي ظل هذا التصعيد، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاع الإنترنت والاتصالات بشكل كامل في قطاع غزة.
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها.