https://sputnikarabic.ae/20231027/سفاح-العراق-يصل-إلى-إسرائيل-تطبيق-تكتيك-حرب-الموصل-الأمريكي-ضد-غزة-صور-وفيديو---1082509597.html

"سفاح العراق" يصل إلى إسرائيل.. تطبيق تكتيك "حرب الموصل" الأمريكي ضد غزة... صور وفيديو

"سفاح العراق" يصل إلى إسرائيل.. تطبيق تكتيك "حرب الموصل" الأمريكي ضد غزة... صور وفيديو

كشف الجيش الإسرائيلي عن وصول عدد من العسكريين الأمريكيين الذين خاضوا سابقا عددا من الحروب، مثل حرب العراق، وذلك بهدف مساعدة إسرائيل في تنفيذ هجومها البري على... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T08:31+0000

2023-10-27T08:31+0000

2023-10-27T08:51+0000

رصد عسكري

العالم العربي

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وأشارت المصادر إلى أن العسكريين الأمريكيين سيعملون كخبراء بهدف نقل خبراتهم العسكرية والميدانية.وكانت المصادر الإعلامية الأمريكية قد أكدت قيام البيت الأبيض بإرسال أحد أشهر جنرالات حرب العراق، وهو جنرال المشاة البحرية جيمس غلين، بهدف تقديم المشورة للجيش الإسرائيلي ووضع الخطط لتنفيذ الهجوم البري على غزة.وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه من غير الواضح إلى أي مدى سوف يؤثر هذا على مخططات الإسرائيليين.وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، يوم الاثنين، إن غلين والضباط العسكريين الآخرين الذين يقدمون المشورة لإسرائيل "لديهم خبرة مناسبة لأنواع العمليات التي تجريها إسرائيل".وتدعي الولايات المتحدة أنها تسعى لتشكيل عدة قطع عسكرية إضافة لهذا الفريق في الشرق الأوسط، لمنع الصراع المشتعل بين إسرائيل و"حماس" من أن يصبح حربًا واسعة النطاق.تطبيق أساليب "سفاح العراق" لمساعدة إسرائيلأطلقت مصادر إعلامية غربية وعربية على الجنرال الأمريكي لقب "سفاح العراق" أو "جزار الشرق الأوسط" نظرا لدوره في حرب المدن التي خاضها الجيش الأمريكي في العراق، وخاصة في الفلوجة، حيث قاد القوات خلال بعض المعارك التي صنفت على أنها الأكثر دموية، ويشغل حاليا منصب نائب القائد لشؤون القوى العاملة والاحتياط في مشاة البحرية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.وينصح الخبراء العسكريون الأمريكيون القوات الإسرائيلية بالابتعاد عن حرب المدن والمناطق الحضرية وذلك لتجنيب القوات الدخول في حرب شوارع.ويساعد العسكريون الأمريكيون القوات الإسرائيلية في تنفيذ استراتيجية العمليات والمهمات الخاصة، وهي أسلوب اتبعته القوات الأمريكية وقوات التحالف خلال حرب الموصل ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب "سي إن إن".

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