https://sputnikarabic.ae/20231027/غوتيريش-النظام-الإنساني-في-غزة-يشهد-انهيارا-كاملا-1082540965.html
غوتيريش: النظام الإنساني في غزة يشهد انهيارا كاملا
غوتيريش: النظام الإنساني في غزة يشهد انهيارا كاملا
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن نظام إيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، يواجه انهيارا كاملا مع عواقب لا يمكن تصورها لأكثر من مليوني... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T19:11+0000
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وقال غوتيريش: "النظام الإنساني في غزة، في حالة انهيار تام، مع ما يترتب على ذلك من عواقب لا يمكن تصورها بالنسبة لأكثر من مليوني مدني، ومع اشتداد القصف، تصبح الاحتياجات أكثر أهمية".وتابع: "المساعدات التي تم تلقيها لا تشمل الوقود اللازم لعمليات الأمم المتحدة، الوقود اللازم أيضًا لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه وإنتاج الغذاء وتوزيع المساعدات. ونظرًا للوضع اليائس والمأساوي، لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة العمل داخل قطاع غزة دون حدوث تغيير فوري وجوهري في طريقة تلقي المساعدات".وأضاف غوتيريش: "أكرر دعوتي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وتوصيل الإمدادات الحيوية بالحجم المطلوب".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231027/أبو-مرزوق-الغرب-هم-قتلة-الناس-وقتلة-البشرية-1082539848.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
غوتيريش: النظام الإنساني في غزة يشهد انهيارا كاملا
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن نظام إيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، يواجه انهيارا كاملا مع عواقب لا يمكن تصورها لأكثر من مليوني شخص.
وقال غوتيريش: "النظام الإنساني في غزة، في حالة انهيار تام، مع ما يترتب على ذلك من عواقب لا يمكن تصورها بالنسبة لأكثر من مليوني مدني، ومع اشتداد القصف، تصبح الاحتياجات أكثر أهمية".
ووفقا له، قبل بدء القتال، كانت تمر نحو 500 شاحنة يوميا إلى غزة، وفي الأيام الأخيرة، دخل ما معدله 12 شاحنة فقط يوميا.
وتابع: "المساعدات التي تم تلقيها لا تشمل الوقود اللازم لعمليات الأمم المتحدة، الوقود اللازم أيضًا لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه وإنتاج الغذاء وتوزيع المساعدات. ونظرًا للوضع اليائس والمأساوي، لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة العمل داخل قطاع غزة دون حدوث تغيير فوري وجوهري في طريقة تلقي المساعدات".
وأضاف غوتيريش: "أكرر دعوتي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وتوصيل الإمدادات الحيوية بالحجم المطلوب".
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها.