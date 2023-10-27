https://sputnikarabic.ae/20231027/أبو-مرزوق-الغرب-هم-قتلة-الناس-وقتلة-البشرية-1082539848.html

أبو مرزوق: الغرب هم قتلة الناس وقتلة البشرية

أبو مرزوق: الغرب هم قتلة الناس وقتلة البشرية

زار وفد من حركة "حماس" الفلسطينية، العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الخميس، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T18:44+0000

2023-10-27T18:44+0000

2023-10-27T18:44+0000

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وتحدث عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، لـ"سبوتنيك"، في لقاء خاص حول عدد من القضايا تضمنت نتائج زيارته إلى موسكو، ولقاءات مسؤولين من "حماس" مع مسؤولين من إيران و"حزب الله"، وإمكانية تبادل الأسرى بين الطرفين، وموقف الدول العربية من الصراع، والمعركة البرية التي تتحدث عنها إسرائيل في ظل الدعم الأمريكي، وعن تهجير سكان غزة إلى سيناء.وتعرض وكالة "سبوتنيك" أهم النقاط التي تحدث بها أبو مرزوق.كيف تقيّمون نتائج زيارتكم لموسكو؟دائما زيارتنا لموسكو تكون إيجاببة، لكن هذه الزيارة لها طعم خاص، حيث تأتي في ظل تكتل غربي لمحاربة "حماس"، ومن تصدى بشكل أساسي لهذه الهجمة الدخيلة هي روسيا، فجئنا لنقول شكرا للرئيس بوتين وروسيا، شكرا لجهودكم في حماية الشعوب المظلومة، التي تقع تحت القهر والطغيان الأمريكي، والأمر الثاني للزيارة هي من أجل التشاور لصورة المستقبل وكيف نبني عالما على الأقل أكثر عدلا وإنصافا وأقل أمريكي.كيف تقيّمون محادثاتكم مع نائب وزير الخارجية الإيراني وهل ستقرب هذه المحادثات من وقف إطلاق النار؟لقاءاتنا بالمسؤولين الإيرانيين، في أكثر من عاصمة ومكان، لكن بشكل أساسي في الدوحة وطهران، جرت عدة لقاءات وتشاورات مستمرة وتتركز حول الرسالة الغربية، التي وجّهت للمنطقة، وهي بالأساس موجهة لإيران و"حزب الله"، وبالتالي هم معنيون بالمعركة بشكل مباشر، هذا من ناحية.هل يمكن الحديث عن إمكانية لتبادل الأسرى بين الطرفين ؟من المبكر جدا الحديث عن تبادل للأسرى، حيث يتم ذلك بعد انتهاء المعركة.هل قدمت لكم أي مبادرات في الوقت الراهن لوقف الصراع؟ بعد فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يخص الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على ماذا تعولون؟معركة "طوفان الأقصى" غيرت الموازين نحن انتصرنا في هذه المعركة، ونعول على أنفسنا ونعول على سواعدنا وعلى مقاتلينا وأطفالنا وشعبنا، هل رأيت شعبا كهذا الشعب يخرج من تحت الأنقاض ويقول تحيا المقاومة؟، يخرج من تحت الأنقاض أطفال ويقولون نحن منصورون كلنا فدا المقاومة، نحن نعول على شعبنا الصابر المحتسب، نعول على هؤلاء، بحسب قوله.كيف تقيّمون دعم الدول العربية وهل تتوقعون زيادة لهذا الدعم مستقبلا؟نحن نعتقد أن الدول العربية موقفها يتحسن وجيد ونريد أيضا المزيد من الوقوف لجانب الشعب الفلسطيني وتأييده، لا سيما المواقف التي ترفض التهجير وتطالب بوقف إطلاق النار وتطالب بإسعاف المتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه مواقف جيدة ونرجوا أن تتطور هذه المواقف لما هو أفضل وأقوى، ونتمنى وجود تكتل دولي إقليمي وعربي يقف لجانب الشعب الفلسطيني، ويفرض وقف إطلاق النار وتقديم المساعدة العاجلة للمدنيين الذين هم تحت القصف.في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود والجسر العسكري الذي شُكّل منذ وصول حاملات طائرات هل لمستم أي تدخل عسكري مباشر منهم؟من يدير المعركة في الوقت الحاضر هم الأمريكان، حين انهار الجيش الإسرائيلي في مواجهة "كتائب القسام" جاءت أميركا لإدارة المعركة وحركت حاملة طائراتها الأولى ثم حركت حاملة طائرات أخرى ثم جاءت فرنسا ببارجاتها وبريطانيا وألمانيا، أنا أعتقد بكل تأكيد هو تخويف حتى لا يتوسع الصراع ليكون إقليميا ولا يتوسع ليكون عالميا، هم يريدون محاصرة "حماس" ولكن في اعتقادي سيفشلون أيضا.وتاب أبو مرزوق، قائلا: مع إنهيار الجيش الإسرائيلي في مواجهة "كتائب القسام" دخلت واشنطن على خط المعركة بشكل مباشر وهي الآن من تقود المعركة، وجاءت بحاملات طائراتها لكي تعزز موقعها في المنطقة وساعدتها فرنسا، والآن يحتشد العديد من أعوانهم في قبرص ويبنون فيها مركز للقيادة لهم، بحسب قوله.الإسرائيلي يتكلم عن معركة برية ماذا أعددتم لها؟أعددنا لها رجالا، الرجال الذين شاهدوهم هؤلاء عينة من بقية الرجال الذين ينتظرونهم، أعددنا لهم ما سيواجهونه ولا يقرؤونه فليجربوا حظهم، بحسب قوله.هناك دفع لتهجير سكان القطاع وإفراغه من أهله، ما هي قدرتكم على مقاومة هذا المخطط الأمريكي - الإسرائيلي في ظل انعدام أدنى مقومات الحياة في القطاع عدا عن الدمار الهائل والقتل اليومي؟ هل تعولون على أي قوى إقليمية لتقف معكم في هذا الوضع الذي يعجز العقل البشري عن استيعابه؟شعبنا في فلسطين طبيعتهم فوق البشر حتى، أفشلوا أحد الخطط للأمريكان والإسرائيليين بتهجيرهم إلى سيناء، وصحيح يدفعون ثمن هذا معاناة زائدة، لكن المعركة واحدة فخسروا المعركة في حدود غزة، واليوم أيضا خسروا المعركة بالتهجير، في المعركة الأولى هرع الغرب لنجدتهم، وفي المعركة الثانية هم يواجهون الإقليم بأكمله، لأن المتضرر الإقليم من هجرة هؤلاء وبالتالي هم وضعوا أنفسهم في مواجهه الإقليم أيضا كالأردن ومصر على سبيل المثال، فهم يتخبطون في أهداف لا يستطيعون تحقيقها.ما الذي حصرتموه من الأسلحة المحرمة دوليًا التي استخدمت على غزة؟الغرب هو من صنع أدوات القتل وهو الذي استخدمها في مواجهة بقية العالم، من الذي صنع الحروب العالمية الأولى والثانية؟، ومن الذي صنع حرب فيتنام؟ ومن الذي صنع حرب كوريا؟، ومن الذي صنع الحروب في العالم كله؟، من الذي يصنع الآن الحروب في أوروبا، في أوكرانيا؟، الغرب هو الذي صنع كل هذه الأسلحة وهو الذي استخدمها، فمن الذي صنع القنبلة الذرية ومن استخدمها غير الغرب؟، هم الذين يصنعون هذه الأدوات وهم الذين استخدموها، هم قتلة الناس قتلة البشرية، بحسب قوله.

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