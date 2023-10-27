https://sputnikarabic.ae/20231027/قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-للمسجد-الأبيض-في-مخيم-الشاطئ-بقطاع-غزة--1082501821.html

وكالة: قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي للمسجد الأبيض في مخيم الشاطئ بقطاع غزة

وكالة: قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي للمسجد الأبيض في مخيم الشاطئ بقطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القتلى والإصابات في قصف للطيران الإسرائيلي للمسجد الأبيض في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T00:14+0000

2023-10-27T00:14+0000

2023-10-27T05:50+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وقالت الوكالة: "استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، لمسجد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".ونقلت الوكالة عن مصادر محلية بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ بعدة صواريخ ما أدى إلى تدميره".وأضافت: "يتواصل القصف الإسرائيلي على شمال غرب مدينة غزة، وفي حيي النصر والشيخ رضوان، وتل الهوى، وكذلك قصف شقة سكنية بالقرب من مخيم الشاطئ، كما قصف مدفعية الاحتلال حيي الزيتون والشجاعية في مدينة غزة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 7028 قتيلًا ونحو 18482 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل