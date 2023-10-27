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ليبيا... إعادة إنتاج النفط من بئر متوقفة منذ 22 عاما
ليبيا... إعادة إنتاج النفط من بئر متوقفة منذ 22 عاما
أعلنت شركة نفط في ليبيا، عن نجاحها في إعادة إنتاج النفط من بئر متوقفة عن الإنتاج منذ 22 عاما، وذلك ‏بحقل "مسلة" النفطي.‏ 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T18:20+0000
2023-10-27T18:20+0000
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وقالت شركة الخليج العربي للنفط "أجوكو"، في بيان لها، أمس الخميس، إن "البئر تصل قدرته الإنتاجية إلى قرابة 1510 براميل يوميا"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وأعلنت الشركة، في بيان لها، أنها تمكنت "بسواعد ليبية من مهندسي إدارات هندسة المكامن والحفر والإنتاج من تحويل البئر (دي دي21-80) غير المنتجة والمصنفة "بئر ملاحظة"، منذ عام 2001، بحقل "مسلة" النفطي إلى "بئر منتجة" بقدرة إنتاجية فعلية 1510 براميل نفط يوميا، ونسبة المياه المصاحبة 15%".وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، شدد في شهر مايو/ أيار الماضي، على ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا.وفي نفس الشهر، اكتشفت الشركة الروسية "تات نفط"، حقلا نفطيا جديدا في ليبيا، هو "إف 1- 82/4"، على عمق إجمالي يبلغ 8.5 ألف قدم، في حوض غدامس.وتمثل البئر الاكتشاف الثالث لنشاط الاستكشاف للشركة الروسية في منطقة العقد 82/04، كما تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا، بنحو 48.4 مليار برميل.
https://sputnikarabic.ae/20230715/وزارة-النفط-في-طرابلس-تحذر-من-عواقب-إغلاق-حقول-النفط-والموانئ-في-ليبيا-1079091512.html
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أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

ليبيا... إعادة إنتاج النفط من بئر متوقفة منذ 22 عاما

18:20 GMT 27.10.2023
© AFP 2023 / -النفط في ليبيا
النفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
النفط في ليبيا
© AFP 2023 / -
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أعلنت شركة نفط في ليبيا، عن نجاحها في إعادة إنتاج النفط من بئر متوقفة عن الإنتاج منذ 22 عاما، وذلك ‏بحقل "مسلة" النفطي.‏
وقالت شركة الخليج العربي للنفط "أجوكو"، في بيان لها، أمس الخميس، إن "البئر تصل قدرته الإنتاجية إلى قرابة 1510 براميل يوميا"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وأعلنت الشركة، في بيان لها، أنها تمكنت "بسواعد ليبية من مهندسي إدارات هندسة المكامن والحفر والإنتاج من تحويل البئر (دي دي21-80) غير المنتجة والمصنفة "بئر ملاحظة"، منذ عام 2001، بحقل "مسلة" النفطي إلى "بئر منتجة" بقدرة إنتاجية فعلية 1510 براميل نفط يوميا، ونسبة المياه المصاحبة 15%".
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
وزارة النفط في طرابلس تحذر من عواقب إغلاق حقول النفط والموانئ في ليبيا
15 يوليو, 13:07 GMT
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، شدد في شهر مايو/ أيار الماضي، على ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا.
وفي نفس الشهر، اكتشفت الشركة الروسية "تات نفط"، حقلا نفطيا جديدا في ليبيا، هو "إف 1- 82/4"، على عمق إجمالي يبلغ 8.5 ألف قدم، في حوض غدامس.
وتمثل البئر الاكتشاف الثالث لنشاط الاستكشاف للشركة الروسية في منطقة العقد 82/04، كما تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا، بنحو 48.4 مليار برميل.
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