https://sputnikarabic.ae/20231027/ليبيا-إعادة-إنتاج-النفط-من-بئر-متوقفة-منذ-22-عاما-1082539701.html
ليبيا... إعادة إنتاج النفط من بئر متوقفة منذ 22 عاما
ليبيا... إعادة إنتاج النفط من بئر متوقفة منذ 22 عاما
أعلنت شركة نفط في ليبيا، عن نجاحها في إعادة إنتاج النفط من بئر متوقفة عن الإنتاج منذ 22 عاما، وذلك بحقل "مسلة" النفطي. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T18:20+0000
2023-10-27T18:20+0000
2023-10-27T18:20+0000
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وقالت شركة الخليج العربي للنفط "أجوكو"، في بيان لها، أمس الخميس، إن "البئر تصل قدرته الإنتاجية إلى قرابة 1510 براميل يوميا"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وأعلنت الشركة، في بيان لها، أنها تمكنت "بسواعد ليبية من مهندسي إدارات هندسة المكامن والحفر والإنتاج من تحويل البئر (دي دي21-80) غير المنتجة والمصنفة "بئر ملاحظة"، منذ عام 2001، بحقل "مسلة" النفطي إلى "بئر منتجة" بقدرة إنتاجية فعلية 1510 براميل نفط يوميا، ونسبة المياه المصاحبة 15%".وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، شدد في شهر مايو/ أيار الماضي، على ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا.وفي نفس الشهر، اكتشفت الشركة الروسية "تات نفط"، حقلا نفطيا جديدا في ليبيا، هو "إف 1- 82/4"، على عمق إجمالي يبلغ 8.5 ألف قدم، في حوض غدامس.وتمثل البئر الاكتشاف الثالث لنشاط الاستكشاف للشركة الروسية في منطقة العقد 82/04، كما تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا، بنحو 48.4 مليار برميل.
https://sputnikarabic.ae/20230715/وزارة-النفط-في-طرابلس-تحذر-من-عواقب-إغلاق-حقول-النفط-والموانئ-في-ليبيا-1079091512.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
ليبيا... إعادة إنتاج النفط من بئر متوقفة منذ 22 عاما
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أعلنت شركة نفط في ليبيا، عن نجاحها في إعادة إنتاج النفط من بئر متوقفة عن الإنتاج منذ 22 عاما، وذلك بحقل "مسلة" النفطي.
وقالت شركة الخليج العربي للنفط "أجوكو"، في بيان لها، أمس الخميس، إن "البئر تصل قدرته الإنتاجية إلى قرابة 1510 براميل يوميا"، وفقا لبوابة
"الوسط" الليبية.
وأعلنت الشركة، في بيان لها، أنها تمكنت "بسواعد ليبية من مهندسي إدارات هندسة المكامن والحفر والإنتاج من تحويل البئر (دي دي21-80) غير المنتجة والمصنفة "بئر ملاحظة"، منذ عام 2001، بحقل "مسلة" النفطي إلى "بئر منتجة" بقدرة إنتاجية فعلية 1510 براميل نفط يوميا، ونسبة المياه المصاحبة 15%".
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، شدد في شهر مايو/ أيار الماضي، على ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا
.
وفي نفس الشهر، اكتشفت الشركة الروسية "تات نفط"، حقلا نفطيا جديدا في ليبيا، هو "إف 1- 82/4"، على عمق إجمالي يبلغ 8.5 ألف قدم، في حوض غدامس.
وتمثل البئر الاكتشاف الثالث لنشاط الاستكشاف للشركة الروسية في منطقة العقد 82/04، كما تمتلك ليبيا
أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا، بنحو 48.4 مليار برميل.