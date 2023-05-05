https://sputnikarabic.ae/20230505/ليبيا-الدبيبة-يطالب-بزيادة-إنتاج-النفط-إلى-مليوني-برميل-يوميا-1076691446.html
ليبيا... الدبيبة يطالب بزيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا
ليبيا... الدبيبة يطالب بزيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا
شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، أمس الخميس، على ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T08:38+0000
2023-05-05T08:38+0000
2023-05-05T08:38+0000
الأخبار
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101364/71/1013647117_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_4aa595eec49f6a2b5d4600b38201e9c3.jpg
وذكرت صحيفة "الوسط"، مساء أمس الخميس، أن تصريحات الدبيبة جاءت خلال اجتماعه في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة الليبية، طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، ضمن متابعته لخطة المؤسسة التطويرية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للطاقة للعام 2023.ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن فرحات بن قدارة قد أكد لعبد الحميد الدبيبة أن "خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل 2 مليون برميل تحتاج إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة، وذلك في الوقت الذي أشاد ابن قدارة بقرار مجلس الوزراء الليبي إقرار ميزانية استثنائية للقطاع في العام 2022".وذكر فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أن الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط في بلاده قد ساهمت في معالجة المختنقات التي تعاني منها المؤسسة الوطنية، سواء في أوضاع العاملين فيها أو الالتزامات السابقة لصالح الشركات العالمية، فضلا عن تنفيذ عدد من مشروعات الصيانة التطويرية لاستقرار الإنتاج.وجدد المسؤول الليبي على أن المؤسسة الوطنية للنفط عملت على تنفيذ مشروعات الصيانة التطويرية خلال العام الماضي.ومن جانبه، أشاد عبد الحميد الدبيبة بـ"الجهود المتواصلة لكل من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى الليبي للطاقة ولجنة متابعة الميزانية الاستثنائية ومجلس إدارة المؤسسة وكافة العاملين بالقطاع، في دعم القطاع والحفاظ على استقراره".وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بضرورة الوصول بالإنتاج إلى المعدل المستهدف والمقدرة بمليوني برميل يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20230501/ليبيا-عودة-ضخ-الغاز-من-البريقة-لمدينة-الخمس-بعد-توقف-12-عاما-1076515835.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101364/71/1013647117_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_08f3c5d6def608988ae8cc7b03067360.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أسعار النفط اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أسعار النفط اليوم
ليبيا... الدبيبة يطالب بزيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا
تابعنا عبر
شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، أمس الخميس، على ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا.
وذكرت صحيفة
"الوسط"، مساء أمس الخميس، أن تصريحات الدبيبة جاءت خلال اجتماعه في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة الليبية، طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، ضمن متابعته لخطة المؤسسة التطويرية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للطاقة للعام 2023.
ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن فرحات بن قدارة قد أكد لعبد الحميد الدبيبة أن "خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل 2 مليون برميل تحتاج إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة، وذلك في الوقت الذي أشاد ابن قدارة بقرار مجلس الوزراء الليبي إقرار ميزانية استثنائية للقطاع في العام 2022".
وذكر فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط
، أن الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط في بلاده قد ساهمت في معالجة المختنقات التي تعاني منها المؤسسة الوطنية، سواء في أوضاع العاملين فيها أو الالتزامات السابقة لصالح الشركات العالمية، فضلا عن تنفيذ عدد من مشروعات الصيانة التطويرية لاستقرار الإنتاج.
وجدد المسؤول الليبي على أن المؤسسة الوطنية للنفط عملت على تنفيذ مشروعات الصيانة التطويرية خلال العام الماضي.
ومن جانبه، أشاد عبد الحميد الدبيبة بـ"الجهود المتواصلة لكل من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى الليبي للطاقة ولجنة متابعة الميزانية الاستثنائية ومجلس إدارة المؤسسة وكافة العاملين بالقطاع، في دعم القطاع والحفاظ على استقراره".
وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
، بضرورة الوصول بالإنتاج إلى المعدل المستهدف والمقدرة بمليوني برميل يوميا.