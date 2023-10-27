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https://sputnikarabic.ae/20231027/محطات-الطاقة-النووية-في-أفريقيا-1082517282.html
محطات الطاقة النووية في أفريقيا
محطات الطاقة النووية في أفريقيا
محطات الطاقة النووية في أفريقيا
2023-10-27T11:07+0000
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الطاقة النووية، أفريقيا
الطاقة النووية، أفريقيا
محطات الطاقة النووية في أفريقيا
11:07 GMT 27.10.2023
(تم التحديث:
12:23 GMT 27.10.2023
)
تابعنا عبر
تعرف على محطات الطاقة النووية في أفريقيا والمحطات التي تبنى بالتعاون مع روسيا من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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