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https://sputnikarabic.ae/20231027/محطات-الطاقة-النووية-في-أفريقيا-1082517282.html
محطات الطاقة النووية في أفريقيا
محطات الطاقة النووية في أفريقيا
محطات الطاقة النووية في أفريقيا
2023-10-27T11:07+0000
2023-10-27T12:23+0000
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الطاقة النووية، أفريقيا
الطاقة النووية، أفريقيا

محطات الطاقة النووية في أفريقيا

11:07 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 12:23 GMT 27.10.2023)
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تعرف على محطات الطاقة النووية في أفريقيا والمحطات التي تبنى بالتعاون مع روسيا من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
محطات الطاقة النووية في أفريقيا - سبوتنيك عربي
محطات الطاقة النووية في أفريقيا - سبوتنيك عربي
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