https://sputnikarabic.ae/20231027/مسؤول-أمريكي-الضربات-في-سوريا-كانت-بطائرات-إف-16-ولم-ننسق-مع-إسرائيل-1082504083.html

مسؤول أمريكي: الضربات في سوريا كانت بطائرات "إف-16" ولم ننسق مع إسرائيل

مسؤول أمريكي: الضربات في سوريا كانت بطائرات "إف-16" ولم ننسق مع إسرائيل

قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن الضربات الأمريكية في سوريا كانت بطائرات "إف-16" واستهدفت مستودعات أسلحة وذخيرة ولم تكن بالتنسيق مع إسرائيل. 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T03:41+0000

2023-10-27T03:41+0000

2023-10-27T05:28+0000

إسرائيل

أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103538/60/1035386014_0:87:1348:845_1920x0_80_0_0_22a2439f1fb60192f9745eebce7e61b7.jpg

وقال المسؤول لوكالة "رويترز" للأنباء إن الولايات المتحدة لم تنسق الضربات في سوريا مع إسرائيل.وأضاف: "الضربات الجوية الأمريكية في سوريا استهدفت مستودعات أسلحة وذخيرة باستخدام طائرات إف-16".وفي وقت سابق، اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له، ردا على سلسلة من الهجمات استهدفت القوات المسلحة الأمريكية.وقال أوستن في بيان: "بناءً على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له".وأضاف البيان: "هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات المدعومة من إيران والتي بدأت في 17 أكتوبر".وأكد أوستن أن الضربات الأمريكية لا علاقة لها بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولا تعني تغييرا في نهج واشنطن.

https://sputnikarabic.ae/20231027/البنتاغون-بايدن-أمر-بضرب-منشأتين-في-سوريا-يستخدمهما-الحرس-الثوري-الإيراني-وجماعات-مدعومة-من-طهران-1082503592.html

https://sputnikarabic.ae/20231026/هجوم-صاروخي-على-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-للغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا--1082498517.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية