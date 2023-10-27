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https://sputnikarabic.ae/20231027/مسؤول-أمريكي-الضربات-في-سوريا-كانت-بطائرات-إف-16-ولم-ننسق-مع-إسرائيل-1082504083.html
مسؤول أمريكي: الضربات في سوريا كانت بطائرات "إف-16" ولم ننسق مع إسرائيل
مسؤول أمريكي: الضربات في سوريا كانت بطائرات "إف-16" ولم ننسق مع إسرائيل
قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن الضربات الأمريكية في سوريا كانت بطائرات "إف-16" واستهدفت مستودعات أسلحة وذخيرة ولم تكن بالتنسيق مع إسرائيل. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T03:41+0000
2023-10-27T05:28+0000
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المسؤول لوكالة "رويترز" للأنباء إن الولايات المتحدة لم تنسق الضربات في سوريا مع إسرائيل.وأضاف: "الضربات الجوية الأمريكية في سوريا استهدفت مستودعات أسلحة وذخيرة باستخدام طائرات إف-16".وفي وقت سابق، اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له، ردا على سلسلة من الهجمات استهدفت القوات المسلحة الأمريكية.وقال أوستن في بيان: "بناءً على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له".وأضاف البيان: "هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات المدعومة من إيران والتي بدأت في 17 أكتوبر".وأكد أوستن أن الضربات الأمريكية لا علاقة لها بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولا تعني تغييرا في نهج واشنطن.
https://sputnikarabic.ae/20231027/البنتاغون-بايدن-أمر-بضرب-منشأتين-في-سوريا-يستخدمهما-الحرس-الثوري-الإيراني-وجماعات-مدعومة-من-طهران-1082503592.html
https://sputnikarabic.ae/20231026/هجوم-صاروخي-على-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-للغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا--1082498517.html
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إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مسؤول أمريكي: الضربات في سوريا كانت بطائرات "إف-16" ولم ننسق مع إسرائيل

03:41 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 05:28 GMT 27.10.2023)
© Raytheonإف-16
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Raytheon
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قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن الضربات الأمريكية في سوريا كانت بطائرات "إف-16" واستهدفت مستودعات أسلحة وذخيرة ولم تكن بالتنسيق مع إسرائيل.
وقال المسؤول لوكالة "رويترز" للأنباء إن الولايات المتحدة لم تنسق الضربات في سوريا مع إسرائيل.
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02:04 GMT
وأضاف: "الضربات الجوية الأمريكية في سوريا استهدفت مستودعات أسلحة وذخيرة باستخدام طائرات إف-16".
وفي وقت سابق، اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له، ردا على سلسلة من الهجمات استهدفت القوات المسلحة الأمريكية.
وقال أوستن في بيان: "بناءً على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له".
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وأضاف البيان: "هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات المدعومة من إيران والتي بدأت في 17 أكتوبر".
وأكد أوستن أن الضربات الأمريكية لا علاقة لها بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولا تعني تغييرا في نهج واشنطن.
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