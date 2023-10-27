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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/مسيرة-روسية-تباغت-روبوت-غنوم-أوكراني-يزرع-الألغام-وتدمره-فيديو--1082512407.html
مسيرة روسية تباغت روبوت "غنوم" أوكراني يزرع الألغام وتدمره... فيديو
مسيرة روسية تباغت روبوت "غنوم" أوكراني يزرع الألغام وتدمره... فيديو
استخدم جنود روس مسيرة مزودة بجهاز رصد بصري وتقنية الواقع المعزز، لتدمير روبوت أوكراني يعمل على نشر الألغام على أحد الطرقات التربية في منطقة العملية العسكرية... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T09:39+0000
2023-10-27T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر اللقطات التي نشرتها "روسكايا غازيتا"، روبوت أوكراني من نوع "غنوم كاميكازي"، خلال سيره على طريق ترابي ونشر الألغام في المنطقة الرمادية.وقام جنود روس من مفرزة سودوبلاتوف، بحسب "روسكايا غازيتا"، باستخدام طائرة بدون طيار من طراز "FPV"، بتدمير الروبوت، وتحييد اثنين من مشغليه، حيث انفجر اللغم الذي حمله الروبوت وتسبب ذلك بتصاعد ألسنة الخان.
https://sputnikarabic.ae/20231027/ضابط-يكشف-عن-قدرات-جديدة-للمروحيات-الروسية-بفضل-الصواريخ-الموجهة-1082506357.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مسيرة روسية تباغت روبوت "غنوم" أوكراني يزرع الألغام وتدمره... فيديو

09:39 GMT 27.10.2023
© Sputnikمشاهد للحظة تدمير نظام إس 300 أوكراني بقذيفة روسية
مشاهد للحظة تدمير نظام إس 300 أوكراني بقذيفة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik
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استخدم جنود روس مسيرة مزودة بجهاز رصد بصري وتقنية الواقع المعزز، لتدمير روبوت أوكراني يعمل على نشر الألغام على أحد الطرقات التربية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وتظهر اللقطات التي نشرتها "روسكايا غازيتا"، روبوت أوكراني من نوع "غنوم كاميكازي"، خلال سيره على طريق ترابي ونشر الألغام في المنطقة الرمادية.

وقام الروبوت بإلقاء لغم على الطريق، ثم توجه إلى خندق تواجد فيه جندي أوكراني، الأمر الذي رصدته عدسات المسيرات الروسية وأجهزة الرصد من الجو.

صاروخ موجه خفيف متعدد الأغراض 305E في موقع معرض المنتدى الدولي آرميا -2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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06:16 GMT

وتمكنت وحدة استطلاع روسية من رصد الروبوت وتحديد مكان وحدة التشغيل الخاصة به بعد عملية تتبع مستمرة.

وقام جنود روس من مفرزة سودوبلاتوف، بحسب "روسكايا غازيتا"، باستخدام طائرة بدون طيار من طراز "FPV"، بتدمير الروبوت، وتحييد اثنين من مشغليه، حيث انفجر اللغم الذي حمله الروبوت وتسبب ذلك بتصاعد ألسنة الخان.
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