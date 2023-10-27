https://sputnikarabic.ae/20231027/مسيرة-روسية-تباغت-روبوت-غنوم-أوكراني-يزرع-الألغام-وتدمره-فيديو--1082512407.html
مسيرة روسية تباغت روبوت "غنوم" أوكراني يزرع الألغام وتدمره... فيديو
مسيرة روسية تباغت روبوت "غنوم" أوكراني يزرع الألغام وتدمره... فيديو
استخدم جنود روس مسيرة مزودة بجهاز رصد بصري وتقنية الواقع المعزز، لتدمير روبوت أوكراني يعمل على نشر الألغام على أحد الطرقات التربية في منطقة العملية العسكرية... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T09:39+0000
2023-10-27T09:39+0000
2023-10-27T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر اللقطات التي نشرتها "روسكايا غازيتا"، روبوت أوكراني من نوع "غنوم كاميكازي"، خلال سيره على طريق ترابي ونشر الألغام في المنطقة الرمادية.وقام جنود روس من مفرزة سودوبلاتوف، بحسب "روسكايا غازيتا"، باستخدام طائرة بدون طيار من طراز "FPV"، بتدمير الروبوت، وتحييد اثنين من مشغليه، حيث انفجر اللغم الذي حمله الروبوت وتسبب ذلك بتصاعد ألسنة الخان.
https://sputnikarabic.ae/20231027/ضابط-يكشف-عن-قدرات-جديدة-للمروحيات-الروسية-بفضل-الصواريخ-الموجهة-1082506357.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مسيرة روسية تباغت روبوت "غنوم" أوكراني يزرع الألغام وتدمره... فيديو
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استخدم جنود روس مسيرة مزودة بجهاز رصد بصري وتقنية الواقع المعزز، لتدمير روبوت أوكراني يعمل على نشر الألغام على أحد الطرقات التربية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وتظهر اللقطات التي نشرتها "روسكايا غازيتا"، روبوت أوكراني من نوع "غنوم كاميكازي"، خلال سيره على طريق ترابي ونشر الألغام في المنطقة الرمادية.
وقام الروبوت بإلقاء لغم على الطريق، ثم توجه إلى خندق تواجد فيه جندي أوكراني، الأمر الذي رصدته عدسات المسيرات الروسية وأجهزة الرصد من الجو.
وتمكنت وحدة استطلاع روسية من رصد الروبوت وتحديد مكان وحدة التشغيل الخاصة به بعد عملية تتبع مستمرة.
وقام جنود روس من مفرزة سودوبلاتوف، بحسب "روسكايا غازيتا"
، باستخدام طائرة بدون طيار من طراز "FPV"، بتدمير الروبوت، وتحييد اثنين من مشغليه، حيث انفجر اللغم الذي حمله الروبوت وتسبب ذلك بتصاعد ألسنة الخان.