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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/ضابط-يكشف-عن-قدرات-جديدة-للمروحيات-الروسية-بفضل-الصواريخ-الموجهة-1082506357.html
صاروخ روسي جديد يسمح للمروحيات "بالانقضاض" من خارج دائرة الدفاعات
صاروخ روسي جديد يسمح للمروحيات "بالانقضاض" من خارج دائرة الدفاعات
كشف اللواء إيغور رومانوف، قائد طيران القوات الجوفضائية، أن أحدث صاروخ موجه خفيف متعدد الأغراض يسمح لطياري المروحيات الروسية بضرب الأهداف دون دخول منطقة الدفاع... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T06:16+0000
2023-10-27T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال رومانوف في مقابلة خاصة مع قناة "كراسنايا زيفزدا" إنه منذ عدة سنوات، تتسلم القوات الجوية الروسية مروحيات قتالية حديثة للغاية من طراز "كا 52 إم" و"مي 28 إن إم"، التي بدورها تستخدم صواريخ موجة جديدة.ولفت رومانوف إلى أن الاستخدام القتالي لأنواع جديدة من الأسلحة مثل الصاروخ الموجه الخفيف المتعدد الأغراض، وصاروخ "Chrysanthemum ATGM"، وصاروخ "Verba"، مع مراعاة خصائصها، يضمن تدمير الأهداف دون الدخول إلى منطقة أنظمة الدفاع الجوي للعدو.و"مي-28" هي مروحية هجومية سوفيتية وروسية مصممة للبحث عن الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى وتدميرها، فضلًا عن الأهداف الجوية المنخفضة السرعة والقوى العاملة للعدو في ظروف مقاومة النيران النشطة.
https://sputnikarabic.ae/20231020/الدفاع-الروسية-قوات-مجموعة-الغرب-تسقط-مروحية-مي-8-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف--عاجل-1082222276.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

صاروخ روسي جديد يسمح للمروحيات "بالانقضاض" من خارج دائرة الدفاعات

06:16 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 06:43 GMT 27.10.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ موجه خفيف متعدد الأغراض "305E" في موقع معرض المنتدى الدولي "آرميا -2021"
صاروخ موجه خفيف متعدد الأغراض 305E في موقع معرض المنتدى الدولي آرميا -2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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كشف اللواء إيغور رومانوف، قائد طيران القوات الجوفضائية، أن أحدث صاروخ موجه خفيف متعدد الأغراض يسمح لطياري المروحيات الروسية بضرب الأهداف دون دخول منطقة الدفاع الجوي للعدو.
وقال رومانوف في مقابلة خاصة مع قناة "كراسنايا زيفزدا" إنه منذ عدة سنوات، تتسلم القوات الجوية الروسية مروحيات قتالية حديثة للغاية من طراز "كا 52 إم" و"مي 28 إن إم"، التي بدورها تستخدم صواريخ موجة جديدة.
ولفت رومانوف إلى أن الاستخدام القتالي لأنواع جديدة من الأسلحة مثل الصاروخ الموجه الخفيف المتعدد الأغراض، وصاروخ "Chrysanthemum ATGM"، وصاروخ "Verba"، مع مراعاة خصائصها، يضمن تدمير الأهداف دون الدخول إلى منطقة أنظمة الدفاع الجوي للعدو.
مروحية النقل العسكري الروسية مي - 26 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
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القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" أوكرانية في مقاطعة خاركوف
20 أكتوبر, 02:36 GMT
وتابع رومانوف بالقول: "لقد أعرب الطيارون بالفعل عن تقديرهم الكبير للقدرات القتالية المتزايدة بشكل كبير لطائرات الهليكوبتر الحديثة".
و"مي-28" هي مروحية هجومية سوفيتية وروسية مصممة للبحث عن الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى وتدميرها، فضلًا عن الأهداف الجوية المنخفضة السرعة والقوى العاملة للعدو في ظروف مقاومة النيران النشطة.
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