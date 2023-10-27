https://sputnikarabic.ae/20231027/ضابط-يكشف-عن-قدرات-جديدة-للمروحيات-الروسية-بفضل-الصواريخ-الموجهة-1082506357.html
صاروخ روسي جديد يسمح للمروحيات "بالانقضاض" من خارج دائرة الدفاعات
صاروخ روسي جديد يسمح للمروحيات "بالانقضاض" من خارج دائرة الدفاعات
كشف اللواء إيغور رومانوف، قائد طيران القوات الجوفضائية، أن أحدث صاروخ موجه خفيف متعدد الأغراض يسمح لطياري المروحيات الروسية بضرب الأهداف دون دخول منطقة الدفاع... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T06:16+0000
2023-10-27T06:16+0000
2023-10-27T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082506817_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_f6f3ce91153595b9e3713baffbe8f9dc.jpg
وقال رومانوف في مقابلة خاصة مع قناة "كراسنايا زيفزدا" إنه منذ عدة سنوات، تتسلم القوات الجوية الروسية مروحيات قتالية حديثة للغاية من طراز "كا 52 إم" و"مي 28 إن إم"، التي بدورها تستخدم صواريخ موجة جديدة.ولفت رومانوف إلى أن الاستخدام القتالي لأنواع جديدة من الأسلحة مثل الصاروخ الموجه الخفيف المتعدد الأغراض، وصاروخ "Chrysanthemum ATGM"، وصاروخ "Verba"، مع مراعاة خصائصها، يضمن تدمير الأهداف دون الدخول إلى منطقة أنظمة الدفاع الجوي للعدو.و"مي-28" هي مروحية هجومية سوفيتية وروسية مصممة للبحث عن الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى وتدميرها، فضلًا عن الأهداف الجوية المنخفضة السرعة والقوى العاملة للعدو في ظروف مقاومة النيران النشطة.
https://sputnikarabic.ae/20231020/الدفاع-الروسية-قوات-مجموعة-الغرب-تسقط-مروحية-مي-8-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف--عاجل-1082222276.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082506817_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e07f217e8a9e8cda20d084d99b32a66e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
صاروخ روسي جديد يسمح للمروحيات "بالانقضاض" من خارج دائرة الدفاعات
06:16 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 06:43 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
كشف اللواء إيغور رومانوف، قائد طيران القوات الجوفضائية، أن أحدث صاروخ موجه خفيف متعدد الأغراض يسمح لطياري المروحيات الروسية بضرب الأهداف دون دخول منطقة الدفاع الجوي للعدو.
وقال رومانوف في مقابلة خاصة مع قناة "كراسنايا زيفزدا" إنه منذ عدة سنوات، تتسلم القوات الجوية الروسية مروحيات قتالية حديثة للغاية من طراز "كا 52 إم" و"مي 28 إن إم"، التي بدورها تستخدم صواريخ موجة جديدة.
ولفت رومانوف إلى أن الاستخدام القتالي لأنواع جديدة من الأسلحة مثل الصاروخ الموجه الخفيف المتعدد الأغراض، وصاروخ "Chrysanthemum ATGM"، وصاروخ "Verba"، مع مراعاة خصائصها، يضمن تدمير الأهداف دون الدخول إلى منطقة أنظمة الدفاع الجوي للعدو.
وتابع رومانوف بالقول: "لقد أعرب الطيارون بالفعل عن تقديرهم الكبير للقدرات القتالية المتزايدة بشكل كبير لطائرات الهليكوبتر الحديثة".
و"مي-28" هي مروحية هجومية سوفيتية وروسية مصممة للبحث عن الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى وتدميرها، فضلًا عن الأهداف الجوية المنخفضة السرعة والقوى العاملة للعدو في ظروف مقاومة النيران النشطة.