https://sputnikarabic.ae/20231027/مندوب-مصر-لدى-الأمم-المتحدة-سعي-المنظمة-لوقف-إطلاق-النار-هو-حقن-لدماء-الأبرياء--1082535125.html
مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: سعي المنظمة لوقف "إطلاق النار" هو حقن لدماء الأبرياء
مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: سعي المنظمة لوقف "إطلاق النار" هو حقن لدماء الأبرياء
صرّح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن عمل الأمم المتحدة وسعيها لوقف "إطلاق النار" لن يشكل انحيازًا لطرف. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T15:58+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال المندوب، خلال جلسة للمنظمة: "عمل الأمم المتحدة وسعيها لوقف إطلاق النار، ليس انحيازًا لطرف، بل هو حقن لدماء الأبرياء".وأكد أن "أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني للمرة الثالثة تحت أي ذريعة مرفوضة رفضًا قاطعًا و يجب أن تقابل بالحزم".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 7300 قتيل وأكثر من 19 ألف مصاب، حتى الآن، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/إسرائيل-تتهم-حماس-باستغلال-المستشفيات-في-عملياتها-والحركة-ترد-1082534146.html
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مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: سعي المنظمة لوقف "إطلاق النار" هو حقن لدماء الأبرياء
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صرّح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن عمل الأمم المتحدة وسعيها لوقف "إطلاق النار" لن يشكل انحيازًا لطرف.
موسكو- سبوتنيك. وقال المندوب، خلال جلسة للمنظمة: "عمل الأمم المتحدة وسعيها لوقف إطلاق النار، ليس انحيازًا لطرف، بل هو حقن لدماء الأبرياء".
وأضاف: "سياسيات الحصار والحرمان من الحاجات الأساسية وفي مقدمتها المياه لا مكان لها في القرن الــ21 فهي تذكرنا بالقرون الوسطى".
وأكد أن "أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني للمرة الثالثة تحت أي ذريعة مرفوضة رفضًا قاطعًا و يجب أن تقابل بالحزم".
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 7300 قتيل وأكثر من 19 ألف مصاب، حتى الآن، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.