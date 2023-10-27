https://sputnikarabic.ae/20231027/ميتا-وتيك-توك-تكشفان-حقيقة-حظر-المحتوى-المؤيد-لفلسطين-1082509036.html

"ميتا" و"تيك توك" تكشفان حقيقة "حظر المحتوى المؤيد لفلسطين"

"ميتا" و"تيك توك" تكشفان حقيقة "حظر المحتوى المؤيد لفلسطين"

كشفت شركتا "ميتا" و"تيك توك"، حقيقة الاتهامات الموجهة إليهما بشأن "حظر المحتوى المؤيد لفلسطين" على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة، منذ السابع من الشهر الجاري. 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T08:06+0000

2023-10-27T08:06+0000

2023-10-27T08:06+0000

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وأفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، أن شركتي "ميتا" (تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) و"تيك توك" ردتا على اتهامات من حكومة ماليزيا بشأن حظر المحتوى المؤيد للجانب الفلسطينيين، خلال الحرب الدائرة في غزة.وأوضحت "ميتا" التي تمتلك منصة "فيسبوك"، إنه لا صحة لمثل هذه الاتهامات، وأنها لا تتعمد قمع الأصوات على منصتها، في وقت قالت شركة "تيك توك" إن اتهامات كوالالمبور لها بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين "لا أساس لها من الصحة".وأوضح متحدث باسم شركة "تيك توك" أنه "تطبق إرشادات المجتمع بشكل عادل على كل المحتوى الموجود على (تيك توك)"، مضيفا "نحن ملتزمون بتطبيق سياساتنا باستمرار لحماية مجتمعنا".ويشار إلى أن حكومة ماليزيا قد حذرت من إجراءات محتملة ضد شركتي "ميتا" و"تيك توك"، مشيرة إلى أن منصاتهما متهمة بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين.وفي الأسبوع الماضي، أطلق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة لمقاطعة تطبيقات شركة "ميتا"، لمدة 24 ساعة، بداية من فجر يوم الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى فجر اليوم التالي السبت، وذلك تعبيرا عن احتجاجهم على انحياز تطبيقاتها لإسرائيل، خلال حربها ضد حركة "حماس" الفلسطينية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته العسكرية انسحبت من قطاع غزة بعد تنفيذ توغل بري في القطاع، مشيرا إلى أنه لم يصب "أي من العسكريين بأذى"، وقال الجيش: "خرجت القوات من المنطقة في نهاية النشاط. لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في صفوف الجيش".وكان الجيش الإسرائيلي قد أشار إلى أن قواته البرية قامت بتوغل خلال الساعات الماضية في غزة وهاجمت أهدافا تابعة لحركة "حماس" الفلسطينية.وأضاف: "كجزء من عملية التوغل، شنت طائرات ومدفعيات تابعة لجيش الدفاع غارات على أهداف تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في حي". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش نفذت هجوما بريا بقوات المشاة والمدرعات ضد حماس داخل غزة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 7028 قتيلًا ونحو 18482 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431.

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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار