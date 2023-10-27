https://sputnikarabic.ae/20231027/--دراسة-تزعم-أن-الفركتوز-هو-السبب-الرئيسي-وراء-السمنة-1082535493.html
دراسة تزعم أن "الفركتوز" هو السبب الرئيسي وراء السمنة
دراسة تزعم أن "الفركتوز" هو السبب الرئيسي وراء السمنة
تقترح دراسة جديدة، أن "الفركتوز" هو ذلك العامل الكامن والخبيث، الذي يدفع الكثير من عمليات الأيض البشرية نحو السمنة. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T16:08+0000
2023-10-27T16:08+0000
2023-10-27T16:08+0000
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وأضافت الدراسة أنه "على الرغم من أن "الفركتوز" ليس المصدر الأكبر للسعرات الحرارية، إلا أنه يؤدي إلى الرغبة في تناول الأطعمة الدهنية بكميات أكبر، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام"، بحسب مزاعمها.واكتشف البحث العلمي المنشور في مجلة "Obesity"، وأجراه باحثون من جامعة كولورادو الأمريكية، أن "الفركتوز، والذي يتواجد بشكل شائع في سكر المائدة وشراب الذرة عالي الفركتوز، وفي الأطعمة اليومية مثل الكاتشب، يخفض ويمنع "أدينوزين ثلاثي الفوسفات" في الجسم، وهو المركب الذي يوفر الطاقة بشكل طبيعي للخلايا".وأوضح الدكتور ريتشارد جونسون، الباحث في مجمع "أنشوتز الطبي" في أورورا في ولاية كولورادو، في بيان صحفي، أن "الفركتوز هو ما يحفز عملية التمثيل الغذائي لدينا للدخول في وضع الطاقة المنخفضة".ووفقا للدراسة، فإن "الفركتوز، فريد من نوعه في إعادة ضبط مستويات "أدينوزين ثلاثي الفوسفات" إلى مستوى أقل في الخلية"، مشيرة إلى أن "السكر معروف أيضا بقمع"الميتوكوندريا"، التي تولد الطاقة لتشغيل الخلايا".وفي المقابل، يتعامل الجسم مع الجوع اللاحق من خلال إثارة الرغبة الشديدة في مصادر الطاقة غير الصحية، بما في ذلك الكربوهيدرات والأطعمة الدهنية، التي سيتم تخزينها في النهاية على شكل دهون لن يحرقها الجسم، بحسب الدراسة.وهنا يوضح جونسون أن "انخفاض مستويات "أدينوزين ثلاثي الفوسفات" داخل الخلايا يؤدي إلى الجوع المعتمد على الكربوهيدرات أو الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات، وكذلك التأثيرات الأيضية التي تؤدي إلى زيادة تناول الدهون كثيفة الطاقة، وهكذا تبدأ دورة استهلاك المزيد من الطعام الذي يتم تخزينه على شكل دهون، ومن ثم تفقد أجسامنا السيطرة على الشهية، لكن الأطعمة الدهنية تصبح المصدر الرئيسي للسعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن".
https://sputnikarabic.ae/20210819/دراسة-تكشف-رابطا-بين-الفركتوز-البديل-للسكر-ومعدلات-السمنة-والسرطان-1049882859.html
https://sputnikarabic.ae/20230903/ليس-بضبط-النفس-دراسة-تتوصل-إلى-رابط-في-الدماغ-يستدعي-العلاج-من-السمنة-بالكهرباء-1080652286.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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إنقاص الوزن, منوعات, الأخبار, علوم
إنقاص الوزن, منوعات, الأخبار, علوم
دراسة تزعم أن "الفركتوز" هو السبب الرئيسي وراء السمنة
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تقترح دراسة جديدة، أن "الفركتوز" هو ذلك العامل الكامن والخبيث، الذي يدفع الكثير من عمليات الأيض البشرية نحو السمنة.
وأضافت الدراسة أنه "على الرغم من أن "الفركتوز" ليس المصدر الأكبر للسعرات الحرارية، إلا أنه يؤدي إلى الرغبة في تناول الأطعمة الدهنية بكميات أكبر، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام"، بحسب مزاعمها.
واكتشف البحث العلمي المنشور في مجلة
"Obesity"، وأجراه باحثون من جامعة كولورادو الأمريكية، أن "الفركتوز، والذي يتواجد بشكل شائع في سكر المائدة وشراب الذرة عالي الفركتوز، وفي الأطعمة اليومية مثل الكاتشب، يخفض ويمنع "أدينوزين ثلاثي الفوسفات" في الجسم، وهو المركب الذي يوفر الطاقة بشكل طبيعي للخلايا".
وأوضح الدكتور ريتشارد جونسون، الباحث في مجمع "أنشوتز الطبي" في أورورا في ولاية كولورادو، في بيان صحفي، أن "الفركتوز هو ما يحفز عملية التمثيل الغذائي لدينا للدخول في وضع الطاقة المنخفضة".
ووفقا للدراسة، فإن "الفركتوز
، فريد من نوعه في إعادة ضبط مستويات "أدينوزين ثلاثي الفوسفات" إلى مستوى أقل في الخلية"، مشيرة إلى أن "السكر معروف أيضا بقمع"الميتوكوندريا"، التي تولد الطاقة لتشغيل الخلايا".
وفي المقابل، يتعامل الجسم مع الجوع اللاحق من خلال إثارة الرغبة الشديدة في مصادر الطاقة غير الصحية، بما في ذلك الكربوهيدرات والأطعمة الدهنية، التي سيتم تخزينها في النهاية على شكل دهون لن يحرقها الجسم، بحسب الدراسة.
وهنا يوضح جونسون أن "انخفاض مستويات "أدينوزين ثلاثي الفوسفات" داخل الخلايا يؤدي إلى الجوع المعتمد على الكربوهيدرات أو الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات
، وكذلك التأثيرات الأيضية التي تؤدي إلى زيادة تناول الدهون كثيفة الطاقة، وهكذا تبدأ دورة استهلاك المزيد من الطعام الذي يتم تخزينه على شكل دهون، ومن ثم تفقد أجسامنا السيطرة على الشهية، لكن الأطعمة الدهنية تصبح المصدر الرئيسي للسعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن".