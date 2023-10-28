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https://sputnikarabic.ae/20231028/إسرائيل-تعتزم-قطع-علاقاتها-مع-شركة-سبيس-إكس--بسبب-استخدام-ستارلينك--في-غزة-1082572232.html
إسرائيل تعتزم قطع علاقاتها مع شركة "سبيس إكس" بسبب استخدام "ستارلينك " في غزة
إسرائيل تعتزم قطع علاقاتها مع شركة "سبيس إكس" بسبب استخدام "ستارلينك " في غزة
أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرخي، قطع العلاقات مع شركة "سبيس إكس" المصنعة لأنظمة الأقمار الصناعية "ستارلينك" بسبب قرار مالك الشركة، إيلون ماسك،... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T18:57+0000
2023-10-28T18:57+0000
العالم
إسرائيل
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وقال كرخي عبر شبكة التواصل الاجتماعي"إكس": "سوف تستخدم حماس هذا (أنظمة ستارلينك الفضائية) للأنشطة الإرهابية... ربما يكون ماسك على استعداد لربط ذلك بإطلاق سراح أطفالنا وأبنائنا وبناتنا وكبار السن المختطفين. بحلول ذلك الوقت، ستتوقف وزارتي عن استخدام ستارلينك".وقال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم السبت، إنه "سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة".وأوضح ماسك عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا، التي تقدم المساعدة في غزة".وتجدر الإسارة إلى أن "ستارلينك" يمكن أن توفر للمستوطنات الإسرائيلية في المناطق الحدودية إمكانية الوصول إلى الإنترنت، بينما يمكن لإسرائيل في جميع أنحاء غزة، تعطيل الوصول ليس فقط إلى الشبكة ذاتها، ولكن أيضا إلى خدمات الهاتف.
https://sputnikarabic.ae/20231028/ماسك-يعلن-موافقته-تزويد-منظمات-الإغاثية-في-غزة-بخدمات-ستارلينك--عاجل-1082559977.html
إسرائيل
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العالم, إسرائيل
العالم, إسرائيل

إسرائيل تعتزم قطع علاقاتها مع شركة "سبيس إكس" بسبب استخدام "ستارلينك " في غزة

18:57 GMT 28.10.2023
© AFP 2023 / ROBYN BECKشعار شركة "سبيس إكس"
شعار شركة سبيس إكس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© AFP 2023 / ROBYN BECK
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أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرخي، قطع العلاقات مع شركة "سبيس إكس" المصنعة لأنظمة الأقمار الصناعية "ستارلينك" بسبب قرار مالك الشركة، إيلون ماسك، استخدام هذه الأنظمة في قطاع غزة.
وقال كرخي عبر شبكة التواصل الاجتماعي"إكس": "سوف تستخدم حماس هذا (أنظمة ستارلينك الفضائية) للأنشطة الإرهابية... ربما يكون ماسك على استعداد لربط ذلك بإطلاق سراح أطفالنا وأبنائنا وبناتنا وكبار السن المختطفين. بحلول ذلك الوقت، ستتوقف وزارتي عن استخدام ستارلينك".
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
ماسك يعلن موافقته تزويد المنظمات الإغاثية في غزة بخدمات "ستارلينك"
12:06 GMT
وقال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم السبت، إنه "سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة".
وأوضح ماسك عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا، التي تقدم المساعدة في غزة".
وتجدر الإسارة إلى أن "ستارلينك" يمكن أن توفر للمستوطنات الإسرائيلية في المناطق الحدودية إمكانية الوصول إلى الإنترنت، بينما يمكن لإسرائيل في جميع أنحاء غزة، تعطيل الوصول ليس فقط إلى الشبكة ذاتها، ولكن أيضا إلى خدمات الهاتف.
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