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ماسك يعلن موافقته تزويد المنظمات الإغاثية في غزة بخدمات "ستارلينك"
https://sputnikarabic.ae/20231028/ماسك-يعلن-موافقته-تزويد-منظمات-الإغاثية-في-غزة-بخدمات-ستارلينك--عاجل-1082559977.html
ماسك يعلن موافقته تزويد المنظمات الإغاثية في غزة بخدمات "ستارلينك"
ماسك يعلن موافقته تزويد المنظمات الإغاثية في غزة بخدمات "ستارلينك"
قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، إنه سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T12:06+0000
2023-10-28T12:34+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
إيلون ماسك
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وأوضح ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس":" ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا التي تقدم المساعدة في غزة".وذكرت صحيفة "بلومبرغ"، في وقت سابق، أن إسرائيل تتفاوض مع شركة "سبيس إكس" للملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لستارلينك خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وتجدر الإسارة إلى أن ستارلينك يمكن أن توفر للمستوطنات الإسرائيلية في المناطق الحدودية إمكانية الوصول إلى الإنترنت، بينما يمكن لإسرائيل في جميع أنحاء غزة تعطيل الوصول ليس فقط إلى الشبكة نفسها، ولكن أيضا إلى خدمات الهاتف.وكان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المرتبط بالمصالح الإقليمية للأطراف، مصدرا للتوتر والاشتباكات في المنطقة لعقود عديدة. وحدد قرار الأمم المتحدة بناءا على الدور النشط للاتحاد السوفياتيي في عام 1947 إنشاء دولتين، إسرائيل وفلسطين، ولكن تم إنشاء الدولة الإسرائيلية فقط.
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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, إيلون ماسك
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, إيلون ماسك

ماسك يعلن موافقته تزويد المنظمات الإغاثية في غزة بخدمات "ستارلينك"

12:06 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 12:34 GMT 28.10.2023)
© AFP 2023 / RYAN LASHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© AFP 2023 / RYAN LASH
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قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، إنه سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.
وأوضح ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس":" ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا التي تقدم المساعدة في غزة".

وأكدت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال"، يوم الجمعة، الإغلاق الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "بلومبرغ"، في وقت سابق، أن إسرائيل تتفاوض مع شركة "سبيس إكس" للملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لستارلينك خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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وتجدر الإسارة إلى أن ستارلينك يمكن أن توفر للمستوطنات الإسرائيلية في المناطق الحدودية إمكانية الوصول إلى الإنترنت، بينما يمكن لإسرائيل في جميع أنحاء غزة تعطيل الوصول ليس فقط إلى الشبكة نفسها، ولكن أيضا إلى خدمات الهاتف.
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
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وكان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المرتبط بالمصالح الإقليمية للأطراف، مصدرا للتوتر والاشتباكات في المنطقة لعقود عديدة.
وحدد قرار الأمم المتحدة بناءا على الدور النشط للاتحاد السوفياتيي في عام 1947 إنشاء دولتين، إسرائيل وفلسطين، ولكن تم إنشاء الدولة الإسرائيلية فقط.
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