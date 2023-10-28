https://sputnikarabic.ae/20231028/إعلام-نحو-خمسة-آلاف-جندي-أمريكي-شاركوا-في-العملية-البرية-في-غزة-1082570046.html
إعلام: نحو 5 آلاف جندي أمريكي شاركوا في العملية البرية على غزة
إعلام: نحو 5 آلاف جندي أمريكي شاركوا في العملية البرية على غزة
شارك نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العملية البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، نقلاً عن مصدر. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T17:37+0000
2023-10-28T17:37+0000
2023-10-28T18:15+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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وتفيد التقارير أن "ثلاث فرق وعدة ألوية من القوات الأمريكية، شاركت في العملية الليلية، إذ حاولت قوات الجيش الإسرائيلي دخول قطاع غزة من مستوطنات "البريج" و"بيت حانون" و"بيت لاهيا" وشمال خان يونس". وأشارت الوكالة إلى أن "إسرائيل استخدمت خطة مماثلة، في عام 2014".وتقول التقارير: "إن سبب تقدم الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق هو تقسيم قطاع غزة إلى قسمين أو ثلاثة أقسام وقطع الاتصالات بين القوات الفلسطينية قبل إطلاق المرحلة التالية من العملية".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أمس الجمعة، توسيع العمليات البرية للقوات البرية الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت لاحق، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية على 150 موقعا تحت الأرض لحماس في قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231028/حماس-الجيش-الإسرائيلي-لن-يستطيع-ترميم-صورة-الهزيمة-الاستراتيجية-التي-لحقت-به-يوم-7-أكتوبر-1082568234.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
إعلام: نحو 5 آلاف جندي أمريكي شاركوا في العملية البرية على غزة
17:37 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 18:15 GMT 28.10.2023) تابعنا عبر
شارك نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العملية البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، نقلاً عن مصدر.
وتفيد التقارير أن "ثلاث فرق وعدة ألوية من القوات الأمريكية، شاركت في العملية الليلية، إذ حاولت قوات الجيش الإسرائيلي دخول قطاع غزة من مستوطنات "البريج" و"بيت حانون" و"بيت لاهيا" وشمال خان يونس". وأشارت الوكالة إلى أن "إسرائيل استخدمت خطة مماثلة، في عام 2014".
وتقول التقارير
: "إن سبب تقدم الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق هو تقسيم قطاع غزة إلى قسمين أو ثلاثة أقسام وقطع الاتصالات بين القوات الفلسطينية قبل إطلاق المرحلة التالية من العملية".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أمس الجمعة، توسيع العمليات البرية للقوات البرية الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت لاحق، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية على 150 موقعا تحت الأرض لحماس في قطاع غزة".