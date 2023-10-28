https://sputnikarabic.ae/20231028/إعلام-نحو-خمسة-آلاف-جندي-أمريكي-شاركوا-في-العملية-البرية-في-غزة-1082570046.html

إعلام: نحو 5 آلاف جندي أمريكي شاركوا في العملية البرية على غزة

إعلام: نحو 5 آلاف جندي أمريكي شاركوا في العملية البرية على غزة

شارك نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العملية البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، نقلاً عن مصدر. 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T17:37+0000

2023-10-28T17:37+0000

2023-10-28T18:15+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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وتفيد التقارير أن "ثلاث فرق وعدة ألوية من القوات الأمريكية، شاركت في العملية الليلية، إذ حاولت قوات الجيش الإسرائيلي دخول قطاع غزة من مستوطنات "البريج" و"بيت حانون" و"بيت لاهيا" وشمال خان يونس". وأشارت الوكالة إلى أن "إسرائيل استخدمت خطة مماثلة، في عام 2014".وتقول التقارير: "إن سبب تقدم الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق هو تقسيم قطاع غزة إلى قسمين أو ثلاثة أقسام وقطع الاتصالات بين القوات الفلسطينية قبل إطلاق المرحلة التالية من العملية".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أمس الجمعة، توسيع العمليات البرية للقوات البرية الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت لاحق، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية على 150 موقعا تحت الأرض لحماس في قطاع غزة".

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سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي