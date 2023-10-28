https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ضرب-قائد-سلاح-الجو-التابع-لحماس--عاجل---1082550158.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل رئيس المنظومة الجوية لـ"حماس"- عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل رئيس المنظومة الجوية لـ"حماس"- عاجل
أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، يوم الجمعة، أنه قتل رئيس المنظومة الجوية التابعة لحركة حماس، عصام أبو ركبة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T05:02+0000
2023-10-28T05:02+0000
2023-10-28T05:16+0000
العالم العربي
اسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081812397_0:206:3273:2047_1920x0_80_0_0_03136fe4f7ad7b795d36e336335f508c.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن عصام أبو ركبة، كان مسؤولاً عن إدارة منظومات الطائرات المسيَّرة والمظلات الشراعية وأنظمة الاستطلاع والدفاع الجوي التابعة لحماس.وأشار إلى أن "أبو ركبة الذي قتلته قواتنا شارك بحكم وظيفته في تخطيط وتنفيذ هجمات الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقيادة هجمات الطائرات المسيَّرة على مواقع جيش الدفاع المتاخمة لحدود غزة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081812397_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_639998d0ba09833601dd442381926bff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل رئيس المنظومة الجوية لـ"حماس"- عاجل
05:02 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 05:16 GMT 28.10.2023) تابعنا عبر
أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، يوم الجمعة، أنه قتل رئيس المنظومة الجوية التابعة لحركة حماس، عصام أبو ركبة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن عصام أبو ركبة، كان مسؤولاً عن إدارة منظومات الطائرات المسيَّرة والمظلات الشراعية وأنظمة الاستطلاع والدفاع الجوي التابعة لحماس.
وأشار إلى أن "أبو ركبة الذي قتلته قواتنا شارك بحكم وظيفته في تخطيط وتنفيذ هجمات الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقيادة هجمات الطائرات المسيَّرة على مواقع جيش الدفاع المتاخمة لحدود غزة".