عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس تعلن فشل التوغل البري الإسرائيلي.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-رسالة-مصورة-لسكان-قطاع-غزة-فيديو-1082562842.html
الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة مصورة لسكان قطاع غزة... فيديو
الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة مصورة لسكان قطاع غزة... فيديو
بعثت القوات المسلحة الإسرائيلية، اليوم السبت، رسالة إلى سكان قطاع غزة، وطلبت منهم الاستماع جيدا ‏لها.‏ 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T14:18+0000
2023-10-28T14:18+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081926672_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fa0b0c278cb43fddcc80f2e832cdf14.jpg
وأصدر الجيش الإسرائيلي ما أسماه "تحذير عسكري عاجل" لمواطني غزة في 28 أكتوبر/تشرين الأول، وحث "جميع المواطنين في شمال غزة ومدينة غزة على الانتقال إلى الجنوب على الفور"، وسط التصعيد المستمر لعمليات الجيش الإسرائيلي.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاجاري، إن النقل سيكون إجراء مؤقتا وإن الناس يمكن أن يعودوا إلى شمال غزة "بمجرد انتهاء الأعمال القتالية المكثفة".وألقى هاجاري باللوم على حركة "حماس" الفلسطينية في تعريض حياة مواطني غزة للخطر “من خلال وضع الأسلحة والقوات داخل المناطق المدنية”.وأضاف: “إلى سكان شمال غزة ومدينة غزة، نافذتكم للتحرك قد أغلقت، تحركوا جنوبا من أجل سلامتكم".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081926672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2e830253ad6bc01b1e1cc0c296cd926.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة مصورة لسكان قطاع غزة... فيديو

14:18 GMT 28.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
الجيش الإسرائيلي
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
تابعنا عبرTelegramNabd
بعثت القوات المسلحة الإسرائيلية، اليوم السبت، رسالة إلى سكان قطاع غزة، وطلبت منهم الاستماع جيدا ‏لها.‏
وأصدر الجيش الإسرائيلي ما أسماه "تحذير عسكري عاجل" لمواطني غزة في 28 أكتوبر/تشرين الأول، وحث "جميع المواطنين في شمال غزة ومدينة غزة على الانتقال إلى الجنوب على الفور"، وسط التصعيد المستمر لعمليات الجيش الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاجاري، إن النقل سيكون إجراء مؤقتا وإن الناس يمكن أن يعودوا إلى شمال غزة "بمجرد انتهاء الأعمال القتالية المكثفة".
وألقى هاجاري باللوم على حركة "حماس" الفلسطينية في تعريض حياة مواطني غزة للخطر “من خلال وضع الأسلحة والقوات داخل المناطق المدنية”.
وأضاف: “إلى سكان شمال غزة ومدينة غزة، نافذتكم للتحرك قد أغلقت، تحركوا جنوبا من أجل سلامتكم".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мужчина выносит раненую девочку из-под обломков рухнувшего здания после израильского удара по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس تعلن فشل التوغل البري الإسرائيلي.. صور وفيديو13:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала