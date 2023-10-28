https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-رسالة-مصورة-لسكان-قطاع-غزة-فيديو-1082562842.html
الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة مصورة لسكان قطاع غزة... فيديو
الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة مصورة لسكان قطاع غزة... فيديو
بعثت القوات المسلحة الإسرائيلية، اليوم السبت، رسالة إلى سكان قطاع غزة، وطلبت منهم الاستماع جيدا لها. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T14:18+0000
2023-10-28T14:18+0000
2023-10-28T14:18+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم
العالم العربي
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وأصدر الجيش الإسرائيلي ما أسماه "تحذير عسكري عاجل" لمواطني غزة في 28 أكتوبر/تشرين الأول، وحث "جميع المواطنين في شمال غزة ومدينة غزة على الانتقال إلى الجنوب على الفور"، وسط التصعيد المستمر لعمليات الجيش الإسرائيلي.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاجاري، إن النقل سيكون إجراء مؤقتا وإن الناس يمكن أن يعودوا إلى شمال غزة "بمجرد انتهاء الأعمال القتالية المكثفة".وألقى هاجاري باللوم على حركة "حماس" الفلسطينية في تعريض حياة مواطني غزة للخطر “من خلال وضع الأسلحة والقوات داخل المناطق المدنية”.وأضاف: “إلى سكان شمال غزة ومدينة غزة، نافذتكم للتحرك قد أغلقت، تحركوا جنوبا من أجل سلامتكم".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة مصورة لسكان قطاع غزة... فيديو
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بعثت القوات المسلحة الإسرائيلية، اليوم السبت، رسالة إلى سكان قطاع غزة، وطلبت منهم الاستماع جيدا لها.
وأصدر الجيش الإسرائيلي ما أسماه "تحذير عسكري عاجل" لمواطني غزة في 28 أكتوبر/تشرين الأول، وحث "جميع المواطنين في شمال غزة ومدينة غزة على الانتقال إلى الجنوب على الفور"، وسط التصعيد المستمر لعمليات الجيش الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
، العميد دانييل هاجاري، إن النقل سيكون إجراء مؤقتا وإن الناس يمكن أن يعودوا إلى شمال غزة "بمجرد انتهاء الأعمال القتالية المكثفة".
وألقى هاجاري باللوم على حركة "حماس" الفلسطينية في تعريض حياة مواطني غزة للخطر “من خلال وضع الأسلحة والقوات داخل المناطق المدنية”.
وأضاف: “إلى سكان شمال غزة ومدينة غزة، نافذتكم للتحرك قد أغلقت، تحركوا جنوبا من أجل سلامتكم".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.