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الجيش الإيراني: نحن على أتم الاستعداد لمواجهة التهديدات
الجيش الإيراني: نحن على أتم الاستعداد لمواجهة التهديدات
قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم السبت، إن جيش بلاده يجري على طول ‏العام عدة مناورات لرفع مستوى التدريب والاستعداد الدفاعي... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T09:53+0000
2023-10-28T09:53+0000
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وتابع على هامش مناورات "اقتدار 1202" التي يجريها الجيش الإيراني، أن "القوات المسلحة مستعدة دائما لمواجهة التهديدات"، معتبرا أن "هذه المناورات التي يجريها سلاح البر في الجيش، تظهر جزءا من قدراتنا وتهدف لرفع مستوى القوة الدفاعية والقتالية لإيران".وشدد أن المناورات الحالية "اقتدار 1202" إنما تهدف لتقييم مستوى التدريب ودراسة نقاط القوة والضعف، وكذلك رفع مستوى القوة الدفاعية والقتالية في مواجهة التهديدات المقبلة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأشاد موسوي بقائد سلاح البر في الجيش، العميد كيومرث حيدري، لتخطيطه لهذه المناورات، قائلا إن "الإجراءات التي أنجزتها مختلف الوحدات في القوات المجوقلة والهجومية والرد السريع والدروع والمدفعية والصواريخ والحرب الإلكترونية، تظهر جانبا من إنجازات المناورات المذكورة".كما اعتبر أن "مشاركة أكثر من 200 مروحية والمهمات المتعددة التي قامت بها في المجالين القتالي والدعم في النهار والليل، وإنزال القوات في مختلف المناطق بنجاح، تُظهر التطور ورفع قوة سلاح البر في الجيش الإيراني على مستوى منطقة غرب آسيا".وأكد القائد العام للجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، أن "مناورات "اقتدار 1202" تحمل كذلك رسالة عن ثمرة الاستقلال التي تحظى بها إيران للدول التي تستطيع الوقوف على قدميها، نظرا للإمكانات التي لديها، وتدافع عن أوطانها بكل عز وفخر دون الحاجة الى الأجانب".
https://sputnikarabic.ae/20231027/وزير-الخارجية-الإيراني-النظام-الأمني-والسياسي-في-إسرائيل-انهارا-تماما-1082542069.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيش الإيراني: نحن على أتم الاستعداد لمواجهة التهديدات

09:53 GMT 28.10.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREقائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي
قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم السبت، إن جيش بلاده يجري على طول ‏العام عدة مناورات لرفع مستوى التدريب والاستعداد الدفاعي والقتالي.‏
وتابع على هامش مناورات "اقتدار 1202" التي يجريها الجيش الإيراني، أن "القوات المسلحة مستعدة دائما لمواجهة التهديدات"، معتبرا أن "هذه المناورات التي يجريها سلاح البر في الجيش، تظهر جزءا من قدراتنا وتهدف لرفع مستوى القوة الدفاعية والقتالية لإيران".
وشدد أن المناورات الحالية "اقتدار 1202" إنما تهدف لتقييم مستوى التدريب ودراسة نقاط القوة والضعف، وكذلك رفع مستوى القوة الدفاعية والقتالية في مواجهة التهديدات المقبلة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
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وأشاد موسوي بقائد سلاح البر في الجيش، العميد كيومرث حيدري، لتخطيطه لهذه المناورات، قائلا إن "الإجراءات التي أنجزتها مختلف الوحدات في القوات المجوقلة والهجومية والرد السريع والدروع والمدفعية والصواريخ والحرب الإلكترونية، تظهر جانبا من إنجازات المناورات المذكورة".
كما اعتبر أن "مشاركة أكثر من 200 مروحية والمهمات المتعددة التي قامت بها في المجالين القتالي والدعم في النهار والليل، وإنزال القوات في مختلف المناطق بنجاح، تُظهر التطور ورفع قوة سلاح البر في الجيش الإيراني على مستوى منطقة غرب آسيا".
وأكد القائد العام للجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، أن "مناورات "اقتدار 1202" تحمل كذلك رسالة عن ثمرة الاستقلال التي تحظى بها إيران للدول التي تستطيع الوقوف على قدميها، نظرا للإمكانات التي لديها، وتدافع عن أوطانها بكل عز وفخر دون الحاجة الى الأجانب".
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Во время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو07:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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