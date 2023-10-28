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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الروسي-يضرب-مركز-قيادة-وسيطرة-قوات-الجو-الأوكرانية-في-كريفوغراد---عاجل-1082557759.html
الجيش الروسي يضرب مركز قيادة قوات الجو الأوكرانية في كريفوغراد
الجيش الروسي يضرب مركز قيادة قوات الجو الأوكرانية في كريفوغراد
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي ضرب برج القيادة والسيطرة التابع للقوات الجوية الأوكرانية في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T11:15+0000
2023-10-28T11:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "في مطار كاناتوفو في مقاطعو كيروفوغراد، تعرض مركز القيادة والسيطرة التابع للقوات الجوية الأوكرانية للقصف".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرات سو-25 وميغ-29 تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق داريفكا بمقاطعة خيرسون وتيرنوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".وفي اتجاه كراسنوليمانسك، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات المجموعة المركزية وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الأوكرانية والفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، أصيبت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك وغابات سيريبريانسكي. وأوضحت وزارة الدفاع أن "خسائر العدو بلغت بحدود 100 عسكري ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات".وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على تجمعات القوة البشرية التابعة للواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 118 في مناطق فوديانوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 120 عسكريًا وثلاث مركبات.
https://sputnikarabic.ae/20231028/-القوات-الروسية-تدمر-قافلة-مدرعات-أوكرانية-في-سوليدار--1082557465.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يضرب مركز قيادة قوات الجو الأوكرانية في كريفوغراد

11:15 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 11:25 GMT 28.10.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتفجير ذخيرة ألقيت بواسطة طائرة بدون طيار في مدرسة "أخمات" للاستطلاع الجوي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تفجير ذخيرة ألقيت بواسطة طائرة بدون طيار في مدرسة أخمات للاستطلاع الجوي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي ضرب برج القيادة والسيطرة التابع للقوات الجوية الأوكرانية في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد.
وقالت الوزارة في بيان: "في مطار كاناتوفو في مقاطعو كيروفوغراد، تعرض مركز القيادة والسيطرة التابع للقوات الجوية الأوكرانية للقصف".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرات سو-25 وميغ-29 تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق داريفكا بمقاطعة خيرسون وتيرنوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وفي اتجاه كراسنوليمانسك، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات المجموعة المركزية وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الأوكرانية والفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
مسيرات روسية تستهدف دبابات أوكرانية وتدمرها - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر قافلة مدرعات أوكرانية في سوليدار
11:19 GMT
بالإضافة إلى ذلك، أصيبت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك وغابات سيريبريانسكي.
وأوضحت وزارة الدفاع أن "خسائر العدو بلغت بحدود 100 عسكري ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات".
وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على تجمعات القوة البشرية التابعة للواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 118 في مناطق فوديانوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 120 عسكريًا وثلاث مركبات.
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Во время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو07:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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