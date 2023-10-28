https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الروسي-يضرب-مركز-قيادة-وسيطرة-قوات-الجو-الأوكرانية-في-كريفوغراد---عاجل-1082557759.html
الجيش الروسي يضرب مركز قيادة قوات الجو الأوكرانية في كريفوغراد
الجيش الروسي يضرب مركز قيادة قوات الجو الأوكرانية في كريفوغراد
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي ضرب برج القيادة والسيطرة التابع للقوات الجوية الأوكرانية في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T11:15+0000
2023-10-28T11:15+0000
2023-10-28T11:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "في مطار كاناتوفو في مقاطعو كيروفوغراد، تعرض مركز القيادة والسيطرة التابع للقوات الجوية الأوكرانية للقصف".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرات سو-25 وميغ-29 تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق داريفكا بمقاطعة خيرسون وتيرنوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".وفي اتجاه كراسنوليمانسك، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات المجموعة المركزية وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الأوكرانية والفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، أصيبت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك وغابات سيريبريانسكي. وأوضحت وزارة الدفاع أن "خسائر العدو بلغت بحدود 100 عسكري ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات".وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على تجمعات القوة البشرية التابعة للواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 118 في مناطق فوديانوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 120 عسكريًا وثلاث مركبات.
https://sputnikarabic.ae/20231028/-القوات-الروسية-تدمر-قافلة-مدرعات-أوكرانية-في-سوليدار--1082557465.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يضرب مركز قيادة قوات الجو الأوكرانية في كريفوغراد
11:15 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 11:25 GMT 28.10.2023) تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي ضرب برج القيادة والسيطرة التابع للقوات الجوية الأوكرانية في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد.
وقالت الوزارة في بيان: "في مطار كاناتوفو في مقاطعو كيروفوغراد، تعرض مركز القيادة والسيطرة التابع للقوات الجوية الأوكرانية للقصف".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرات سو-25 وميغ-29 تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق داريفكا بمقاطعة خيرسون وتيرنوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وفي اتجاه كراسنوليمانسك، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات المجموعة المركزية وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الأوكرانية والفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، أصيبت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك وغابات سيريبريانسكي.
وأوضحت وزارة الدفاع أن "خسائر العدو بلغت بحدود 100 عسكري ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات".
وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على تجمعات القوة البشرية التابعة للواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 118 في مناطق فوديانوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 120 عسكريًا وثلاث مركبات.